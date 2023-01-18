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Министр экологии: учтем мнение общественности при строительстве АЭС

18 Января 2023, 00:33
Министр экологии: учтем мнение общественности при строительстве АЭС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Свою позицию по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане и негативного влияния радиоактивных отходов на окружающую среду высказала министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Зульфия Сулейменова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Здесь следует сослаться на Экологический кодекс для того, чтобы вообще начать строить что-либо, а атомную электростанцию тем более. Необходимо пройти несколько этапов. Когда пошла информация об АЭС, мы, как уполномоченный орган, с учетом того общественного мнения, которое высказывали и экологическая общественность, и в целом общественность, направили свои замечания и вопросы, аспекты и риски, которые необходимо будет учесть с точки зрения планирования, подбора технологий и так далее. Поэтому, когда документы будут разрабатываться, мы будем их очень внимательно рассматривать и учитывать мнение общественности», - сказала она в эфире телеканала Jibek Joly.

Министр добавила, что в Казахстане поменялись экологическое регулирование и контроль в вопросах выполнения требований к компаниям. К примеру, с 2025 года дается возможность 150 предприятиям, на которые приходится около 80 % всех загрязняющих веществ в Казахстане, перейти на комплексные экологические решения. Сейчас в ведомстве готовят справочник по наилучшим доступным техникам, на основе которых будут внедряться наиболее чистые технологии.

«При этом действующее предприятие может не внедрять наилучшие доступные технологии, то есть отказаться, однако для них плата за эмиссии будет расти в 2,4 и восемь раз. На сегодняшний день мы видим, что практически все предприятия заинтересованы в том, чтобы начать переходить на наилучшие доступные техники», - разъяснила Зульфия Сулейменова.

Ранее она обратила внимание на проблему обмеления Каспийского моря. По ее словам, в будущем Министерство планирует подходить к решению проблем, используя новые инновационные подходы.

По данным министра энергетики РК Болата Акчулакова, оптимальным районом размещения АЭС рекомендован Жамбылский район Алматинской области. Составлен шорт-лист проверенных реакторных технологий поставщиков: CNNC – Китай; Росатом – Россия; KHNP – Корея; EDF – Франция. В этом году проработан вопрос диверсификации транспортных маршрутов поставок урановой продукции, а также проведены работы по выбору реакторных технологий АЭС. Анеля Касымова

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