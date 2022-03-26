Министр экологии посетил ТЭЦ-2 в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с рабочим визитом находится министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Сериккали Брекешев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В течение двух дней С.Брекешев посетит ряд объектов региона.

25-го марта, в пятницу, министр экологии побывал на Петропавловской ТЭЦ-2, где 20-го марта произошло частичное обрушение дымовой трубы. Посетил С.Брекешев ТОО «Радуга», «Северный фанерный комбинат», ознакомился с работой канализационно-очистных сооружений ТОО «Кызылжар Су».

В этот же день прошло совещание с участием акима области Кумара Аксакалова, на котором обсуждали экологические проблемы региона и пути их решения.

Председатель Комитета экологического регулирования и контроля Зулфухар Жолдасов рассказал о Национальном проекте «Жасыл Казахстан». Он отметил, что одной из проблем региона являются выбросы в атмосферу. В то же время за последний год они снизились на 50%.

Другая проблема – выбросы сероводорода, источником которых является биопруд. В Минэкологии считают, что реконструкция КОС затянулась и использования только хлореллы недостаточно.

Выявили с помощью космомониторинга 363 несанкционированные свалки, ликвидированы 264. З.Жолдасов отметил, что это неплохой показатель по стране.

Он добавил, что проводился мониторинг общественного мнения, который показал, что жителей региона не устраивает качество атмосферного воздуха, беспокоят несанкционированные свалки.

26-го марта С.Брекешев планирует выехать на Соколовский групповой водопровод, в райцентр Кызылжарского района, где работают котлы на биомассе и действует предприятие по переработке древесины.