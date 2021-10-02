РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:31, 02 Октябрь 2021 | GMT +6

    Министр экологии изучил вопрос обеспечения водой Туркестанской области

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сериккали Брекешев посетил с рабочим визитом Туркестанскую область. Он встретился с местными жителями и обсудил один из самых острых вопросов южного региона – ситуацию с обеспечением водой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

    Министр посетил «Туркестанский магистральный канал» и ознакомился с работами по его бетонированию. Длина канала составляет 149 км, и он является основным источником воды для местных хозяйств. Подчеркнув важность проводимых работ, Сериккали Брекешев отметил, что по завершении проекта будет снижен уровень потерь воды.

    Строительные работы, начаты в 2020 году, а будут завершены в следующем году.

    Министр также ознакомился с ходом работы, проводимой в сельском округе «Ескі Иқан», в рамках проекта модернизации ирригационных и дренажных систем. Здесь будут восстановлены 72 скважины вертикального дренажа и около 300 км каналов. Он поручил ускорить темпы строительства для сдачи его в эксплуатацию в указанный срок.

    После Сериккали Брекешев посетил Коксарайский водный контррегулятор, который решает задачу по снижению рисков наводнения в регионе. Как сообщил директор Туркестанского филиала РГП «Казводхоз» Мерлан Керимжанов, данный объект был введен в эксплуатацию в 2011 году и в настоящее время нуждается в модернизации, ее план он представил министру. Проект будет представлен до конца года с учетом всех замечаний и предложений.

    В завершении рабочей поездки министр вместе с акимом Туркестанской области Умирзаком Шукеевым и генеральным директором РГП «Казводхоз» Алтаем Елжасовым побывали на Шардаринском водохранилище. Они обсудили с местными жителями актуальные вопросы, связанные с управлением водными ресурсами. Жители выразили обеспокоенность безопасностью водоема, которому более 50 лет. Министр С. Брекешев поручил подрядной компании завершить строительные работы в установленные сроки, не превышая перерасхода финансовых средств, изначально указанных в проекте.

    Ремонтные работы по повышению сейсмостойкости водохранилища будут завершены в 2022 году. Для ускорения темпов работы были даны соответствующие поручения. После завершения строительных работ Шардаринское водохранилище сможет выдержать землетрясение магнитудой в 7 баллов.

    В ходе рабочей поездки министр также провел встречу с представителями местных рыбоводческих хозяйств. Ознакомился с производственным процессом, перспективами развития рыбной промышленности в регионе.



    Теги:
    Туркестанская область Регионы Казахстана Другие государственные органы Экология Минэкологии Общество
    Сейчас читают
    Сегодня, 21:21
    В ЕАЭС ожидается ускорение экономического роста по итогам 2023 года
    Сегодня, 20:49
    Теракт в Анкаре: рядом с местом взрыва планировалось выступление Эрдогана
    Сегодня, 20:22
    В вакцинах против COVID-19 есть вещество, вызывающее симптомы бронхита – фейк
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!