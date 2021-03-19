Министр экологии: Что дает Экокодекс, о Бозжыре, экотуризме и вырубке деревьев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нынешний год начался с масштабных реформ в сфере экологии Казахстана. 2 января Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал новый Экологический кодекс. Что изменится с принятием Кодекса, какие именно экологические проблемы он нацелен решить? На эти вопросы, а также о ситуации вокруг урочища Бозжыра, развитии экотуризма и других важных вопросах в сфере охраны окружающей среды корреспондент МИА «Казинформ» побеседовала с министром экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзумом Мирзагалиевым.

- Магзум Маратович, не могли бы Вы отметить наиболее важные моменты в новом Экологическом кодексе, и в целом, соответствует ли он сегодняшним требованиям?

- Новый Экологический кодекс разрабатывался и обсуждался несколько лет. Время потребовалось для того, чтобы продумать все. Важно было предусмотреть баланс между экологическими и экономическими интересами. Отмечу, что он разработан на основе опыта стран Организации экономического сотрудничества и развития и Европейского союза. Безусловно, решить все экологические вопросы за короткий период невозможно. Однако разработать эффективные механизмы и пошагово идти в сторону экологизации – вполне возможно.

Если говорить об основных пунктах нового Экокодекса, важно начать с того, что действовавший ранее принцип «плати и загрязняй» теперь меняется на «загрязнитель платит». Это крайне актуальная мера, учитывая, что в 2019 году объем выбросов вредных веществ в атмосферу составил больше 2 млн. тонн. Теперь же природопользователь обязан восстановить окружающую среду до первоначального состояния. За этим будет вестись строгий контроль. Также для решения проблемы загрязнения атмосферного воздуха, воды, почвы предусмотрено внедрение наилучших доступных технологий в промышленности. К слову, в Европе благодаря таким мерам в течение 15 лет выбросы были снижены на 94%. У нас это будет реализовываться поэтапно. Сначала НДТ планируется внедрить в 50 крупнейших предприятиях промышленности, на которых приходится 80% загрязнения.

Для тех, кто не внедрит НДТ, плата за эмиссии будет расти в разы. Таким образом, предприятия будут мотивированы модернизировать свое производство и переходить на новые экологичные технологии.

Также в рамках кодекса будет проводиться Стратегическая экологическая оценка. Это новый инструмент и очень эффективный. К примеру, если бы при расширении площадей орошаемых земель была проведена СЭО, то Аральской катастрофы можно было бы избежать. СЭО позволит определить, к каким последствиям для окружающей среды и здоровья людей может привести реализация проекта.

Среди других важных норм кодекса – упрощение подходов к прохождению ОВОС - внимание будет сконцентрировано на действительно экологически опасных объектах, также внедрение обязательной автоматизации производственного экологического мониторинга, данные будут доступны всем онлайн, кроме того, на транспорте по вывозу мусору будут обязательны к установке GPS-датчики. Наряду с этим, по новым требованиям за превышение нормативов эмиссий в окружающую среду административный штраф увеличился в 10 раз.

- Какие меры принимаются для улучшения экологии крупных городов Казахстана. Сообщалось, что в список грязных городов попали 10.

- Да, по итогам 2019 года в 10 городах зафиксирован высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Мы нацелены в рамках нового Экологического кодекса изменить имеющиеся показатели в сторону снижения загрязнения. Безусловно, для реализации новых требований кодекса нужно время и поэтому, в рамках концепции «Слышащее государство» мы провели онлайн встречи с общественностью, обсудили проблемы в регионах и пути их решения. В участии приняли около 25 тысяч человек. Чтобы добиться результатов уже в ближайший период, по итогам этих онлайн-обсуждений, разработаны 16 Дорожных карт для каждого региона в отдельности. В них прописаны конкретные меры по улучшению экологической ситуации в регионах. Ежеквартально будут проводиться отчетные встречи о ходе исполнения утвержденных дорожных карт.





К слову, анализ показал, что основными экологическими проблемами в стране являются загрязнение атмосферного воздуха, поверхностных вод, несовершенная система обращения с отходами, а также «исторические» загрязнения.

В этой связи, выполнение мероприятий Дорожных карт позволит добиться значительных результатов: к примеру, снизить показатель Индекса загрязнения атмосферы в 10 городах с высокого уровня на средний, построить 7 новых канализационно-очистных сооружений и провести модернизацию 12 старых, построить 24 новых полигона и провести рекультивацию и ликвидацию 5 переполненных полигонов.

- Несколько слов о развитии экотуризма в Казахстане. Какие новые направления намерены развивать?

- Мы уделяем большое внимание вопросам развития экологического туризма. Эта мера имеет важное значение для сохранения уникальных природных объектов. Как известно, из-за того, что у нас не развито это направление, ущерб, в первую очередь, наносится нашей природе. Важная проблема в этой сфере также и экологическая культура граждан. Поэтому сейчас нужны определяющие меры. Для начала, с учетом мировой практики, мы разработали и провели презентации Концепций развития экологического туризма Иле-Алатауского, Чарынского нацпарков, «Алтын-Эмель» и «Көлсай көлдері». Здесь мы основной акцент сделали на развитии туристских маршрутов и троп, возведении туристских объектов без капитального строительства. Также в Концепциях предусмотрено создание современных визит-центров, глэмпингов, кемпингов, қазақ-ауыл и мест для караванингов.

К 2025 году в указанные национальные парки планируется привлечь частные инвестиций в размере 31 млрд тенге, ожидаемый поток туристов составит более 2 млн человек, будут созданы более тысячи новых рабочих мест.

- На сегодня в социальных сетях все еще обсуждается вопрос вокруг урочища Бозжыра. Граждане требуют запретить строительство отеля на территории, собирая подписи. Как все-таки решится этот вопрос?

- Этот вопрос тесно связан с темой развития экологического туризма. Подчеркну, речь идет о развитии экотуризма без ущерба окружающей среде. Мы так же, как и все, нацелены не навредить уникальным природным объектам. И поэтому в целях реализации поручения Главы государства по пересмотру места строительства отеля в урочище Бозжыра с минимальным воздействием на экологию Мангистауского региона, а также на животный и растительный мир, министерством в декабре 2020 года совместно с министерством культуры и спорта и акиматом Мангистауской области была организована встреча с общественными деятелями региона, учеными, зарубежными экспертами, местными экоактивистами и инвесторами.





Все сошлись во мнении, что необходим организованный туризм. Общественники поддержали проект строительства отеля с соответствующей инфраструктурой. Было уделено особо внимание необходимости сохранения баланса экосистемы местности. В итоге инвесторами принято решение о возведении отеля за пределами территории государственного природного заказника «Жабайушкан».

В настоящее время рассматривается участок, наиболее вероятный вариант строительства бутик-отеля, который расположен, подчеркну, вне территории заказника, на юге Бозжыра на расстоянии 4 км.

- Минэкологии предложило ужесточить наказание за вырубку зеленых насаждений. Насколько часто в стране регистрируются факты вырубки деревьев?

- Важный вопрос. Сейчас по всей стране ведется большая работа по улучшению состояния атмосферного воздуха, принят Экокодекс, Президентом поставлена амбициозная задача по посадке более 2 млрд деревьев. Мы запланировали реализацию проекта «Таза табиғат». И на фоне этой работы, когда вся страна нацелена на эти задачи, инциденты с незаконной вырубкой деревьев абсолютно не уместны. Нужно бережно относиться к природным ресурсам нашей страны. Чтобы вырастить одно большое дерево, нужны десятки лет.

К сожалению, за последнее время участились незаконные порубки, уничтожение и повреждение деревьев и кустарников в населенных пунктах, при строительстве домов. В этой связи, нами совместно с заинтересованными госорганами проработаны меры, направленные на ужесточение наказания. Для этого внесены изменения в ряд нормативных правовых актов. В частности, в Административный и Уголовный кодексы, в Типовые правила содержания и защиты зеленых насаждений, Базовые ставки для исчисления размера вреда, причиненного нарушением лесного законодательства. И теперь, в результате этой работы, штрафы для нарушителей могут составить до 1000 МРП, более того, они могут быть привлечены к общественным работам на 160 часов или взяты под арест до 40 суток.





Отмечу, что учет незаконных порубок леса ведется ежедневно, а также еженедельно проводится свод информаций по республике. Регулярно ведется космомониторинг по незаконным порубкам леса и лесным пожарам. В прошлом году на территории гослесфонда выявлено 296 случаев незаконной порубки леса.

- Как продвигается разработка законопроекта о защите животных. Когда планируется принять его?

- Проект закона «Об ответственном обращении с животными» разработан нами при поддержке депутатов, зоозащитников. Главная цель - искоренить участившиеся факты варварского отношения к животным. Сейчас законопроект находится на рассмотрении Мажилиса, созданы рабочие группы, где проводится анализ, обсуждаются законодательные нормы. Ожидаем, что он будет принят после всех необходимых мер по законопроекту.





- Магзум Маратович, благодарим за интервью!