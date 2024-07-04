01:25, 04 Июль 2024 | GMT +6
Министерству просвещения РК добавили 5 функций
Правительство РК постановлением от 28 июня 2024 года внесло изменения в «Положение о Министерстве просвещения Республики Казахстан», передает корреспондент агентства Kazinform.
Согласно постановлению, к функциям ведомства добавились:
- разработка и утверждение типовых правил деятельности образовательно-оздоровительных организаций образования и их соответствующих видов (с 1 января 2025 года);
- разработка и утверждение правил деятельности регионального уполномоченного по правам ребенка области, города республиканского значения, столицы;
- разработка и утверждение правил отбора республиканских и международных олимпиад и конкурсов научных проектов (научных соревнований) по общеобразовательным предметам, конкурсов исполнителей, конкурсов профессионального мастерства и спортивных соревнований;
- разработка и утверждение правил организации деятельности органов, осуществляющих функции по опеке или попечительству в отношении несовершеннолетних;
- разработка и утверждение программ помощи несовершеннолетним, подвергшимся насилию, жестокому обращению, буллингу, а также несовершеннолетним, в присутствии которых совершены правонарушения против личности.
При этом ряд функций министерства исключен:
- разработка и по согласованию с уполномоченными органами в области социальной защиты населения и здравоохранения утверждение квалификационных требований к социальным работникам и правил их аттестации независимо от формы собственности субъекта, предоставляющего специальные социальные услуги;
- утверждение перечня специальностей социальных работников, стандартов их подготовки и повышения квалификации;
- осуществление контроля за выполнением законодательства РК по организации питания детей в организациях образования, подвоза детей к школам, профилактики безнадзорности и правонарушений;
- осуществление контроля за деятельностью специальных организаций образования для детей с девиантным поведением и особым режимом содержания;
- осуществление контроля за соблюдением законодательства РК о правах ребенка, направленного на обеспечение прав и законных интересов ребенка.
Постановление введено в действие с 28 июня 2024 года, за исключением нормы, которая вводится в действие с 1 января 2025 года.