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    01:25, 04 Июль 2024 | GMT +6

    Министерству просвещения РК добавили 5 функций

    министерство
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    Правительство РК постановлением от 28 июня 2024 года внесло изменения в «Положение о Министерстве просвещения Республики Казахстан», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Согласно постановлению, к функциям ведомства добавились:

    • разработка и утверждение типовых правил деятельности образовательно-оздоровительных организаций образования и их соответствующих видов (с 1 января 2025 года);
    • разработка и утверждение правил деятельности регионального уполномоченного по правам ребенка области, города республиканского значения, столицы;
    • разработка и утверждение правил отбора республиканских и международных олимпиад и конкурсов научных проектов (научных соревнований) по общеобразовательным предметам, конкурсов исполнителей, конкурсов профессионального мастерства и спортивных соревнований;
    • разработка и утверждение правил организации деятельности органов, осуществляющих функции по опеке или попечительству в отношении несовершеннолетних;
    • разработка и утверждение программ помощи несовершеннолетним, подвергшимся насилию, жестокому обращению, буллингу, а также несовершеннолетним, в присутствии которых совершены правонарушения против личности.

    При этом ряд функций министерства исключен:

    • разработка и по согласованию с уполномоченными органами в области социальной защиты населения и здравоохранения утверждение квалификационных требований к социальным работникам и правил их аттестации независимо от формы собственности субъекта, предоставляющего специальные социальные услуги;
    • утверждение перечня специальностей социальных работников, стандартов их подготовки и повышения квалификации;
    • осуществление контроля за выполнением законодательства РК по организации питания детей в организациях образования, подвоза детей к школам, профилактики безнадзорности и правонарушений;
    • осуществление контроля за деятельностью специальных организаций образования для детей с девиантным поведением и особым режимом содержания;
    • осуществление контроля за соблюдением законодательства РК о правах ребенка, направленного на обеспечение прав и законных интересов ребенка.

    Постановление введено в действие с 28 июня 2024 года, за исключением нормы, которая вводится в действие с 1 января 2025 года.


    Теги:
    Минпросвещения РК Работа Правила Образование Общество
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
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