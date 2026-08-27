Министерству энергетики Казахстана расширили функции

Правительство Казахстана внесло изменения и дополнения в положение о Министерстве энергетики, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно изменениям, в новой редакции изложена функция министерства по разработке и обеспечению своевременного принятия подзаконных нормативных правовых актов, определяющих порядок оказания государственных услуг, а также устранению противоречий и пробелов в них.

Положение дополнено рядом новых функций министерства. В частности, оно:

обеспечивает перевод государственной услуги в цифровой и проактивный форматы, включая применение автоматизированного подписания результата государственной услуги, в соответствии с законодательством Республики Казахстан по согласованию с уполномоченным органом в сфере цифровизации;

утверждает квалификационные требования к административным государственным должностям корпуса «Б»;

утверждает правила трудового распорядка государственных служащих;

утверждает квалификационные требования к должностям, связанным с исполнением управленческих функций в государственных юридических лицах;

Также уточнены полномочия первого руководителя министерства. Он назначает на должности и освобождает от должностей руководителей комитетов, подконтрольных ему по деятельности, руководителей территориальных подразделений министерства и руководителей подведомственных организаций.

Постановление вступает в силу с 6 сентября 2026 года.

Ранее мы сообщали, что Сунгат Есимханов освобожден от должности вице-министра энергетики Казахстана.