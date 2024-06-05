Министерство транспорта РК ответило на критику Абыла Кекильбаева

В ответе Министерства транспорта РК на запрос агентства Kazinform сообщается, почему в Казахстане нет национальной стратегии развития гражданской авиации.

Известный специалист авиационной отрасли Абыл Кекильбаев говорит, как о проблеме, о том, что в отрасли гражданской авиации в Казахстане нет национальной стратегии. Министерство ответило на критику.

— Отрасль гражданской авиации регулируется Конвенцией ИКАО (Международная организация гражданской авиации — ред.), ратифицированной в 1992 году и отраслевым Законом «Об использовании воздушного пространства РК и деятельности авиации». Сообщаем, что Постановлением Правительства от 30 декабря 2022 года № 1116 была принята Концепция транспортно-логистического потенциала Республики Казахстан до 2030 года. В рамках Концепции продолжается, наряду с приведением инфраструктуры и оснащения аэропортов в соответствие с требованиями ICAO и IATA, в том числе повышением уровня оснащенности радиотехническим, светосигнальным и метеорологическим оборудованием, расширением взлетно-посадочных полос, модернизацией и расширением перронов, развитием топливно-наливных комплексов, дальнейшей реализацией политики «открытого неба», открытие прямых воздушных сообщений с мировыми финансовыми центрами. Также будет проводиться внедрение современных и перспективных технологий аэронавигации, — говорится в официальном ответе.

Министерство также сообщило, что в рамках Послания Президента РК народу Казахстана от 1 сентября 2023 года разрабатывается проект Национального инфраструктурного плана.