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Министерство сельского хозяйства РК переедет на левобережье столицы

23 Декабря 2021 18:15
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Министерство сельского хозяйства РК переедет на левобережье столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство сельского хозяйства переедет в Дом министерств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Об этом сообщил глава ведомства Ербол Карашукеев, отвечая на вопросы журналиство на брифинге в СЦК.

«Это делается для того, чтобы передислоцировать здание Министерства сельского хозяйства ближе, в то здание, в котором находятся все другие министерства и ведомства Республики Казахстан. Конечно, мы могли бы переехать куда-то дальше на другой берег, в другие районы. Но, я думаю, целесообразнее нам всем вместе в одном месте работать, где традиционно сидят все министерства, это на эффективность работы МСХ окажет только положительное влияние», - сказал Ербол Карашукеев.

Глава МСХ пояснил, что финансирование переезда не повлияет на реализацию других программ.

«Эти деньги идут по другим программам, и они никоим образом не повлияли на программу финансирования самого сельского хозяйства, сельхозтоваропроизводителей», - добавил Ербол Карашукеев.

Было отмечено, что старое здание Минсельхоза останется в гособственности.



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#Нур-Султан   #Минсельхоз  
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Автор:

Серик Сабеков

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