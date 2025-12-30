Министерство просвещения РК пересмотрит правила аттестации педагогов

Создание рабочей группы связано с обращениями педагогов, ранее озвученными на приеме граждан, о несоответствии отдельных приказов, утвержденных ведомством. Рабочей группе поручено проанализировать действующие нормативные правовые акты на предмет их соответствия законодательству и отсутствия правовых противоречий.

Министерство совместно с педагогическим сообществом проведет комплексный анализ нормативной правовой базы с учетом требований цифровизации.

— Главная цель создания рабочей группы — усилить обратную связь с педагогическим сообществом и открыто обсуждать поступающие предложения. По итогам анализа, который проведёт рабочая группа, министерство подготовит конкретный пакет предложений. Мы работаем по десяти основным направлениям и проанализируем все нормативные правовые акты. Результаты анализа и ваши предложения в феврале следующего года будут рассмотрены отдельно по каждому направлению, — сказала министр просвещения Жулдыз Сулейменова.

На заседании рабочей группы было предложено пересмотреть правила аттестации педагогов. Ранее в Министерство просвещения поступало большое количество обращений с просьбой исключить требование о разработке авторских программ при прохождении аттестации.

В настоящее время одним из требований для присвоения квалификационной категории «педагог-мастер» является разработка и внедрение авторских программ, рекомендованных Республиканским учебно-методическим советом. Экспертизу авторских программ педагогов дошкольного и среднего образования на республиканском уровне проводит Экспертный совет при Национальной академии образования им. Ы. Алтынсарина.

В 2025 году Республиканским экспертным советом было рассмотрено 875 материалов. Из них 303 авторские программы одобрены, 572 направлены на доработку. Результаты анализа показали, что каждая вторая работа требует существенного дополнения.

Министр просвещения отметила, что значительная часть авторских программ не соответствует установленным содержательным и техническим требованиям. По ее словам, обязательное требование по разработке таких документов привело к неэффективной трате времени педагогов и усилению формального подхода. При этом, несмотря на публикацию перечня одобренных программ на официальном сайте Национальной академии образования им. Ы. Алтынсарина, данные материалы не получили широкого применения в образовательных организациях.

— Требования к педагогам при аттестации должны быть направлены на реальные результаты их работы. Они должны сокращать формальный документооборот, позволять эффективно использовать творческий потенциал педагогов и повышать качество оценки профессионального мастерства. В этой связи мы ожидаем от вас конкретных предложений, — сказала министр просвещения Жулдыз Сулейменова.

В дальнейшем планируется исключить разработку авторских программ из перечня требований для квалификационной категории «педагог-мастер». Вместо этого будут внедрены альтернативные инструменты, позволяющие более объективно и справедливо оценивать профессиональные компетенции педагогов и способствующие повышению качества учебно-воспитательного процесса.