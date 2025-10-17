Министерство по чрезвычайным ситуациям РК отмечает свое 30-летие

— В этом году МЧС отмечает 30-летие со дня образования службы спасателей — структуры, ставшей символом мужества, самоотверженности и высокого профессионализма. За три десятилетия служба прошла большой и достойный путь. Несмотря на реформы и испытания, спасатели всегда оставались на передовой — там, где решается судьба людей. За этот период помощь оказана почти миллиону пострадавших, ликвидировано более полумиллиона чрезвычайных ситуаций. Проведены ликвидация крупных и масштабных чрезвычайных ситуаций, а именно лесных пожаров в Костанае и области Абай, техногенных аварий на угольных шахтах, крупномасштабных паводков, спасение граждан при авиакатастрофе азербайджанского самолета, — сказал К. Турсынбаев.

Спикер отметил, что подразделения МЧС РК принимали участие в международных учениях, гуманитарных и аварийно-спасательных операциях. К примеру, по ликвидации пожара, землетрясений и селей в Турции, Афганистане, Кыргызстане. Зарубежным странам оказана гуманитарная помощь 49 раз.

По словам К. Турсынбаева, сегодня МЧС представляет собой современную многопрофильную структуру, объединяющую пожарные и спасательные подразделения, военнослужащих, медиков, авиацию и морскую службу, центры обучения, научные институты, а также кузницу кадров — Академию гражданской защиты имени Малика Габдуллина. Значительно модернизированы органы управления и оперативные службы, обновлены алгоритмы взаимодействия на всех уровнях. Это позволило эффективнее действовать и минимизировать последствия стихийных бедствий. Так, в этом году число подтопленных населенных пунктов сократилось на 95%.

Большое внимание уделяется цифровизации и прогнозированию рисков. Активно внедряются геоинформационные и спутниковые системы, используется искусственный интеллект для анализа природных угроз, разрабатываются цифровые карты опасных зон. Созданы центры ситуационного анализа и автоматизированные системы управления силами гражданской защиты. Завершается цифровая трансформация системы оповещения: вместо устаревших решений внедрены современные платформы.

К. Турсынбаев также сообщил, что в регионах выстроена вертикаль управления, осуществлен переход от фрагментарной структуры к единому принципу управления. Поэтапно создаются универсальные спасательные комплексы, объединяющие пожарных, спасателей и медиков. Эти подразделения уже функционируют в Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Жамбылской областях, которые показывают свою эффективность в оказании всесторонней помощи.

Спикер подчеркнул, что, по поручению Главы государства и при поддержке Правительства за последние два года материально-техническая база МЧС значительно укрепилась. Впервые приобретены самолеты и другие воздушные суда, свыше 800 единиц техники и более 20 тысяч единиц оборудования и снаряжения. Построено 25 пожарных депо и спасательных станций.

В целом, по словам К. Турсынбаева, Министерство успешно решает поставленные Главой государства задачи и готово оперативно реагировать на любые чрезвычайные ситуации.

Ранее Президент вручил государственные награды группе граждан за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга.