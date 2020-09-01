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Министерство по чрезвычайным ситуациям воссоздадут в Казахстане

1 Сентября 2020 12:17
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Министерство по чрезвычайным ситуациям воссоздадут в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане будет создано Министерство по чрезвычайным ситуациям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Структуру МВД требуется пересмотреть, освободив его от непрофильных функций, что повысит эффективность работы этого важного ведомства. Учитывая, что мы вступили в эпоху природных и техногенных катастроф, полагаю необходимым воссоздать Министерство по чрезвычайным ситуациям», - поручил Глава государства, озвучивая Послание народу Казахстана.


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#Президент Казахстана   #МВД РК   #Послание Президента РК-2020  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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