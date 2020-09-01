Министерство по чрезвычайным ситуациям воссоздадут в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане будет создано Министерство по чрезвычайным ситуациям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Структуру МВД требуется пересмотреть, освободив его от непрофильных функций, что повысит эффективность работы этого важного ведомства. Учитывая, что мы вступили в эпоху природных и техногенных катастроф, полагаю необходимым воссоздать Министерство по чрезвычайным ситуациям», - поручил Глава государства, озвучивая Послание народу Казахстана.