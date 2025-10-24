Министерство национальной экономики Казахстана получило новые функции

В частности, в регламент Министерства национальной экономики РК были добавлены новые функции:

согласование правил действий должностных лиц таможенных органов при остановке автомобильных транспортных средств;

разработка и утверждение методики определения лимитов государственных обязательств Правительства РК и местных исполнительных органов по проектам строительства «под ключ»;

разработка и утверждение правил планирования и реализации государственных инвестиционных проектов по проектам строительства «под ключ» по согласованию с уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства и центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию;

разработка и утверждение правил рассмотрения заявок субъектов естественных монополий для определения механизма финансирования или субсидирования части ставки вознаграждения по займу по проектам модернизации и строительства энергетической и коммунальной инфраструктуры;

разработка и утверждение правил субсидирования ставки вознаграждения по займам, получаемым субъектами естественных монополий, а также по государственным ценным бумагам, выпускаемым местными исполнительными органами, по проектам, реализуемым в рамках национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов, по согласованию с центральным исполнительным органом, осуществляющим руководство в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства, центральным исполнительным органом, осуществляющим руководство и межотраслевую координацию в области теплоэнергетики, и государственным органом, осуществляющим руководство в области электроэнергетики;

разработка и утверждение нормативных правовых актов в сферах естественных монополий в соответствии с целями Предпринимательского кодекса РК и законодательством РК;

осуществление стратегических, регулятивных, реализационных и контрольно-надзорных функций в сфере разрешений и уведомлений;

на основе и во исполнение основных направлений внутренней и внешней политики государства, определенных Президентом РК, и основных направлений социально-экономической политики государства, его обороноспособности, безопасности, обеспечения общественного порядка, разработанных Правительством РК, формирование государственной политики о разрешениях и уведомлениях в соответствии с законодательством республики;

разработка и утверждение нормативных правовых актов в сфере разрешений и уведомлений в соответствии с законодательством РК;

на основе и во исполнение основных направлений внутренней и внешней политики государства, определенных Президентом РК, и основных направлений социально-экономической политики государства, его обороноспособности, безопасности, обеспечения общественного порядка, разработанных Правительством РК, формирование государственной политики в области государственной поддержки и развития частного предпринимательства в соответствии с законодательством республики;

разработка и утверждение нормативных правовых актов в области государственной поддержки и развития частного предпринимательства в соответствии с целями Предпринимательского кодекса РК и законодательством республики;

разработка и утверждение нормативных правовых актов в области государственного регулирования предпринимательства;

разработка и утверждение нормативных правовых актов в области рекламы.

Также с 1 июля 2026 года начнет действовать новая функция — разработка и утверждение правил приема на работу и расторжения трудового договора с работниками государственного предприятия, применения мер поощрения и наложения взыскания на них.

Постановление вступает в силу с момента его подписания.