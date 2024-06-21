Министерство финансов РК – «лидер» по неисполнению бюджета в 2023 году

По итогам 2023 года, общая сумма неосвоенных бюджетных средств в Казахстане составила 73 млрд тенге. Для сравнения, в 2022 году этот показатель составил 81,3 млрд тенге, об этом заявила депутат Мажилиса Татьяна Савельева, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам депутата, наибольшая сумма неосвоения у Министерства финансов – 28 млрд тенге, из которых 22,3 млрд тенге - по проекту Модернизации и технического дооснащения пунктов пропуска на границе, реализуемого за счет средств займа.

- Это показательный пример, который отражает общие проблемы по исполнению расходной части бюджета: отставание от графика работ по инвестиционным проектам, неисполнение договорных обязательств поставщиками, долгие процедуры согласования, а также низкая эффективность при высоких затратах бюджета при реализации займовых проектов, – заявила Татьяна Савельева на совместном заседании палат Парламента.

По ее словам, наряду со слабым администрированием и отсутствием кординации действий центральных и местных исполнительных органов, неэффективное использование бюджетных средств за 2023 год составило 489 млрд тенге. Для сравнения, в 2022 году этот показатель составил 421,2 млрд тенге.

Депутат отметила, что одним из ключевых факторов, оказывающих влияние на неэффективное использование средств, является слабая проработка целей, индикаторов и показателей результатов на этапе планирования.

Ранее сообщалось, что в Мажилисе оценили расходы госбюджета в 2023 году.