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    12:28, 21 Июнь 2024 | GMT +6

    Министерство финансов РК – «лидер» по неисполнению бюджета в 2023 году

    Минфин РК
    Фото: Адлет Беремкулов / Kazinform

    По итогам 2023 года, общая сумма неосвоенных бюджетных средств в Казахстане составила 73 млрд тенге. Для сравнения, в 2022 году этот показатель составил 81,3 млрд тенге, об этом заявила депутат Мажилиса Татьяна Савельева, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По словам депутата, наибольшая сумма неосвоения у Министерства финансов – 28 млрд тенге, из которых 22,3 млрд тенге  - по проекту Модернизации и технического дооснащения пунктов пропуска на границе, реализуемого за счет средств займа.

    - Это показательный пример, который отражает общие проблемы по исполнению расходной части бюджета: отставание от графика работ по инвестиционным проектам, неисполнение договорных обязательств поставщиками, долгие процедуры согласования, а также низкая эффективность при высоких затратах бюджета при реализации займовых проектов, – заявила Татьяна Савельева на совместном заседании палат Парламента.

    По ее словам, наряду со слабым администрированием и отсутствием кординации действий центральных и местных исполнительных органов, неэффективное использование бюджетных средств за 2023 год составило 489 млрд тенге. Для сравнения, в 2022 году этот показатель составил 421,2 млрд тенге.

    Депутат отметила, что одним из ключевых факторов, оказывающих влияние на неэффективное использование средств, является слабая проработка целей, индикаторов и показателей результатов на этапе планирования.

    Ранее сообщалось, что в Мажилисе оценили расходы госбюджета в 2023 году. 

    Теги:
    Бюджет Минфин РК Видео заседание Парламента Мажилис
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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