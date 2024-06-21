В Мажилисе оценили расходы госбюджета в 2023 году

В Мажилисе Парламента РК рассмотрели отчеты Правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении бюджета в 2023 году. Депутаты считают, что итоговые показатели стабильны, передает корреспондент агентства Kazinform.

По итогам 2023 года, реальный экономический рост составил 5,1%. Опережение прогнозных показателей роста (4,0%) достигнуто благодаря таким сферам, как строительство (13,3%), торговля (11,3%), транспорт и связь (по 7,1%), что подтверждает доминирование сектора услуг в структуре ВВП (56%). При этом добыча нефти и газа сохраняет лидерство по вкладу в экономику страны, их доля в общем экспорте товаров превышает 50%.

- Несмотря на опережающий рост ВВП, за счет снижения цен на основные экспортные металлы (алюминий – на 16,6%, цинк – на 24%) и нефть (на 16,7% от прогноза или до 82,6 долларов за баррель при плане 99,1 доллара) сложилось недопоступление налогов в республиканский бюджет (1,366 трлн тенге) и Национальный фонд (1,586 трлн тенге), – заявила депутат Мажилиса Татьяна Савельева на совместном заседании Парламента.

Она добавила, что порядка 70% всех затрат госбюджета приходится на социальную сферу, субвенции регионам и обслуживание долга. Порядка трети поступлений в бюджет составили продажи активов и поступления от нефтяных компаний.

- Сохраняется зависимость бюджета от трансфертов из Национального фонда, которые составили 4 трлн тенге, с учетом дивидендов от продажи активов, доля нефтяных поступлений в бюджет составила 34%. Долг Правительства на 1 января 2024 года составил 25 трлн тенге. В структуре долга 72% составляет внутреннее заимствование, направляемое на финансирование дефицита бюджета, – объяснила депутат.

За 2023 год внутреннее заимствование составило 5,1 трлн тенге, а платежи в виде погашения и обслуживания по внутреннему долгу - 3,2 трлн тенге, то есть более 60% от объема заимствования.

По словам Татьяны Савельевой, итоговые показатели исполнения бюджета в 2023 года сбалансированы, что удалось благодаря предоставленной Правительству гибкости в принятии решений. Об этом говорят и число проведенных корректировок и меры по покрытию потерь доходной части.

Она отметила, что гибкость в действиях должна сопровождаться жесткостью правил и требований к конечным результатам с адекватным уровнем ответственности. В противном случае значительного повышения качества планирования и исполнения бюджета не достигнуть, а устойчивость всей бюджетной системы будет страдать.