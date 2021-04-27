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    11:43, 27 Апрель 2021 | GMT +6

    Министерство энергетики РК: Уровень радиации вблизи Семипалатинского полигона не представляет опасности для населения

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальный ядерный центр Республики Казахстан в 2021 году планирует завершить обследование радиоактивного загрязнения земель Семипалатинского испытательного полигона. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики.

    Национальный ядерный центр РК начал выполнять работы по исследованию влияния ядерных испытаний на территорию полигона и вблизи него в 2008 году.

    Специалисты изучают состояние воды, воздуха, растений и животного мира. Некоторые методы исследования разработаны Национальным ядерным центром РК. На сегодня обследовано около 90% территории полигона.

    Мониторинг состояния окружающей среды позволяет вовремя обнаруживать негативные изменения радиационной обстановки, влияющие на безопасность окружающей среды и населения.

    Для изучения воздушной и водный среды на территории полигона и за его пределами созданы пункты мониторинга, на которых проводится отбор проб для дальнейшего анализа в специальных лабораториях. Существует четыре пункта мониторинга воздушной среды и 8 пунктов мониторинга водной среды. Всего планируется создать 22 пункта мониторинга.

    Результаты проводимого мониторинга показали, что максимальные содержания радиоактивных элементов в воздухе обнаружены непосредственно в месте проведения ядерных испытаний. При этом вне загрязненных участков полигона присутствие «долгоживущих» радиоактивных элементов (америций, цезий или стронций) не обнаружено.

    В результате мониторинг показал, что в целом текущее радиационное состояние воздушной и водной среды на полигоне и за его пределами стабильное и опасности для населения не представляет. Исключение составляют радиоактивно загрязненные участки испытательных площадок, где были проведены ядерные испытания.

    В 2021 году исполняется 30 лет с момента закрытия Семипалатинского испытательного полигона.


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Экология Энергетика Главная Безопасность
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