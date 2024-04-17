В Казахстане министерствам дадут право отзывать лицензии без решения суда

А. Ескараев отметил, что среди 62 составов, предусмотренных законопроектом, есть и эта сфера.

— Да, в различных сферах предусмотрена передача меры лишения разрешения из подсведомственности суда уполномоченным органам. В частности, норма состоит из 62 составов. То есть полномочия лишать отдельных разрешений предоставлены государственным органам. Если обладатель лицензии не согласен с решением специально уполномоченного органа, он может обратиться в суд и защитить свои права. Министерства могут приостанавливать действие лицензий без постановления суда. Но если они не согласны, они имеют право обратиться в суд, — добавил А. Ескараев.