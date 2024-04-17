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    12:16, 17 Апрель 2024 | GMT +6

    В Казахстане министерствам дадут право отзывать лицензии без решения суда

    дело Стати
    Фото: Kazinform

    Проект изменений в Административный кодекс, одобренный Мажилисом в первом чтении, предусматривает механизм отзыва разрешений госорганами без решения суда. Норму прокомментировал министр юстиции Азамат Ескараев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Касаются ли эти изменения сферы энергетики? Может ли профильное ведомства отозвать выданную им лицензию без решения суда?, — спросил журналист Kazinform министра в кулуарах Мажилиса.

    А. Ескараев отметил, что среди 62 составов, предусмотренных законопроектом, есть и эта сфера.

    — Да, в различных сферах предусмотрена передача меры лишения разрешения из подсведомственности суда уполномоченным органам. В частности, норма состоит из 62 составов. То есть полномочия лишать отдельных разрешений предоставлены государственным органам. Если обладатель лицензии не согласен с решением специально уполномоченного органа, он может обратиться в суд и защитить свои права. Министерства могут приостанавливать действие лицензий без постановления суда. Но если они не согласны, они имеют право обратиться в суд, — добавил А. Ескараев.

    Теги:
    Административная реформа Минюст Суды Мажилис
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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