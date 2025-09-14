РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    02:03, 14 Сентябрь 2025 | GMT +5

    25 человек пострадали при взрыве в баре Мадрида

    В районе Пуэнте-де-Вальекас испанской столицы в местном баре произошел взрыв, в результате которого пострадали минимум 25 человек, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Минимум 25 человек пострадали при взрыве в баре Мадрида
    Кадр из видео

    По данным испанских СМИ, вероятно в помещении взорвался газ.

    Служба экстренной помощи Мадрида подтвердила факт взрыва через соцсети. По текущим данным, пострадал 21 человек. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, еще двое — в потенциально тяжелом.

    Трагедия произошла на улице Мануэля Марото, где в данное время работают спааательные бригады.

    Теги:
    Испания Мировые новости Взрыв
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Сейчас читают