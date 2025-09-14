25 человек пострадали при взрыве в баре Мадрида

По данным испанских СМИ, вероятно в помещении взорвался газ.

Служба экстренной помощи Мадрида подтвердила факт взрыва через соцсети. По текущим данным, пострадал 21 человек. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, еще двое — в потенциально тяжелом.

Трагедия произошла на улице Мануэля Марото, где в данное время работают спааательные бригады.