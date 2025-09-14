25 человек пострадали при взрыве в баре Мадрида
В районе Пуэнте-де-Вальекас испанской столицы в местном баре произошел взрыв, в результате которого пострадали минимум 25 человек, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
По данным испанских СМИ, вероятно в помещении взорвался газ.
Служба экстренной помощи Мадрида подтвердила факт взрыва через соцсети. По текущим данным, пострадал 21 человек. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, еще двое — в потенциально тяжелом.
Трагедия произошла на улице Мануэля Марото, где в данное время работают спааательные бригады.
🇪🇸 Espagne | Urgence— KRONIK Insights (@KRONIKInsights) September 13, 2025
🔴 Une explosion dans un restaurant de Vallecas (Madrid) a provoqué l’effondrement partiel d’un immeuble.
📍 Les secours sont sur place pour évaluer les dégâts et rechercher d’éventuelles victimes.#Madrid #Espagne
pic.twitter.com/5yR8R6gXqg