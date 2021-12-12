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Мини-трактор своими руками собирает житель Павлодарской области

12 Декабря 2021 10:50
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Мини-трактор своими руками собирает житель Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Мини-трактор своими руками собирает житель Майского района Павлодарской области. Сельчанин выиграл грант на 5 миллионов тенге и вложил средства в сборку собственной модели сельхозтехники, передает МИА «Казинформ» со ссыкой на «Хабар 24».

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Легкий, маневренный и практичный трактор сразу же облюбовали фермеры области и соседних регионов.

Для уборки травы, снега и хозяйственных нужд. Идея собрать мини-трактор у Ерлика Тайшыбаева зародилась давно. Сконструировал модель, закупил необходимые запчасти. Немного терпения - и незаменимая на селе техника уже на ходу.

«Мы провели мониторинг спроса. Больше всего такая техника нужна на селе. Годится для ухода за приусадебным участком и сельхоз работ. Мне звонят со всего Казахстана. Интересуются, хотят приобрести. К примеру, фермеры из Шымкента и Туркестана. Но я ещё не успел запатентовать свой мини-трактор. Поэтому пока не могу поставить сборку на поток», - говорит Ерлик Тайшыбаев.

Автор модели сейчас работает над сборкой мототрактора. С помощью последней, говорит, можно собирать корнеплоды, бороновать и культивировать почву. А еще Ерлик Тайшыбаев создает новые рабочие места. Впрочем, не только он.

«По программе «Дорожная карта бизнеса-2025» денежные гранты на реализацию интересных идей в районе получили два предпринимателя. Помимо мини-трактора, у нас появилась социальная столовая и игровая площадка для детей с ограниченными физическими возможностями», - рассказывает руководитель районного отдела сельского хозяйства и предпринимательства Медет Бакауов.

Новые идеи предпринимателей радуют односельчан. Последние считают, что если бы таких «кулибиных» было бы больше - жизнь на селе стала бы краше.


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#Бизнес   #Павлодарская область   #Сельское хозяйство  
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