Мини-посланием назвал политолог январское интервью Президента Казахстана

По словам эксперта, уже третье по счету традиционное январское интервью Президента фактически стало мини-посланием обществу. И формат вопросов и ответов позволяет расширенно взглянуть на личность Главы государства.

— Судя по всему, Токаев воспринимает президентство как достаточно тяжелую работу, с которой он успешно справляется благодаря своему государственному подходу и пониманию фундаментальных проблем страны, ее экономики, менталитета и системы управления, — отметил Данияр Ашимбаев.

Политолог обратил внимание на то, что Президент жестко оценил критику своего курса, назвав ее непрофессиональной и неквалифицированной. При этом, по его словам, Глава государства четко обозначил свою миссию — принципиальную модернизацию менталитета и этических норм населения и бизнес-элиты таким образом, чтобы они соответствовали высоким идеалам.

— Токаев отметил важнейшую роль лидера-реформатора, который должен идти против непонимания и неприятия такого курса со стороны общества, — говорит эксперт.

Как отмечает политолог, немалую долю своего интервью Президент посвятил важности налоговой реформы и программы «Тариф в обмен на инвестиции».

— Новый налоговый кодекс — это, по мнению Президента, во-первых, современный общественный договор, в котором налоги не должны восприниматься как бремя, а во-вторых, это инструмент обеспечения устойчивого экономического роста. Речь идет о развитии логистики, сельского хозяйства, туризма, цифровизации, атомной энергетики и высоко ценимого Президентом ИИ, — пояснил он.

Что касается тарифной политики, то Токаев придерживается мнения о принципиальной важности улучшения инвестиционной привлекательности энергетического и коммунального секторов.

— По его словам, от низких тарифов, дешевой энергии и ГСМ выигрывает не население, а олигархи, крупный бизнес и посредники. Кроме того, «наша страна поневоле превратилась в теневого поставщика дешевых ГСМ в сопредельные государства, подпитывая их экономики». И «поэтому повышение тарифов — это выстраданный шаг к правильной, честной экономике», — отметил Данияр Ашимбаев.

Президент также вернулся к теме январских событий и напомнил, что «зачинщики беспорядков под кураторством специалистов по «революциям» воспользовались решением Правительства повысить цены на топливо и спровоцировали выход людей на массовые демонстрации». При этом он отметил, что сейчас «некоторые недобросовестные и недалекие люди со злорадством несут околесицу».

По словам эксперта, в этот раз Глава государства не стал акцентировать на вопросах внешней политики, зато уделил время вопросам обороноспособности страны.

— Токаев резко прошелся по критике в адрес армии: «Отдельные блогеры в погоне за популярностью рисуют картину, далекую от действительности», — подчеркнул Ашимбаев.

Достаточно подробно, отмечает политолог, Глава государства объявил, почему его не интересует содержание бесед Путина и Назарбаева. При этом говорить о транзите власти, по словам Президента, пока рано, однако текущий год станет судьбоносным в связи с предстоящим референдумом по конституционной реформе, который может пройти до конца года.

— Начав разговор о роли и ответственности лидера, Президент завершил его вопросом об истинном патриотизме. По его мнению, «быть патриотом — значит усердно трудиться на благо страны и своей семьи», — резюмировал эксперт.

Напомним, газета «Turkistan» опубликовала обширное интервью Главы государства Касым-Жомарта Токаева главному редактору издания Бауыржану Бабажанулы. Президент дал ответы на вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики, социально-экономического развития страны и других актуальных тем.



