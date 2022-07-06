6 Июля 2022 12:00

Мини-города в столице: фоторепортаж о том, как разросся город

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Застройка столицы не останавливается ни на день. За год некоторые части города могут измениться до неузнаваемости. Об этом говорят не только гости, но и сами жители города, а подтверждение тому – цифры. На момент переноса столицы территория города составляла 24,8 тыс. га. Сегодня территория Нур-Султана составляет 78,7 тыс. га. За последние 10 лет общая протяженность автомобильных дорог города увеличилась на 100 км и составила 868,3 км, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Стремительно разросся город в стороне торгово-развлекательного центра «Хан-Шатыр», микрорайона Жагалау. Строительство объектов в этом направлении продолжается.

Минигород в городе появился в восточной части аллеи тысячелетия, за национальным музеем, дворцом независимости и мечетью «Хазрет Султан». Эта часть столицы является одной из основных территорий градостроительного освоения до 2035 года.

На территории южнее Карагандинской трассы в районе торгового центра «Метро» планируется построить 4,8 млн кв. метров жилья. Сейчас в этом районе расположен жилой комплекс «Отау». Жители говорят, что продукты покупают в местном магазине, здесь же набирают питьевую воду. Раз в месяц закупаются на крупном рынке или в супермаркете. Основные проблемы – это отсутствие дорог и социальных объектов, в том числе детских садов, школ, поликлиник.

«Я не работаю, нахожусь в декрете по уходу за ребенком, поэтому для меня выезжать в город не составляет особой проблемы. Муж работает в стороне микрорайона Коктал, ездит на автобусе №71, выходит на конечной остановке, дорога занимает много времени: 1 час и 40 минут. Здесь взяли однокомнатную квартиру в ипотеку, ежемесячно платим 58 тыс. тенге. Раньше мы жилье снимали, сейчас платим за свое. И этому рады. Но нам нужна парковка, машины стоят в два ряда, не дают друг другу проехать. Паркинг, согласно договору, предусмотрен, но его нет. Мы сами собрали жителями средства и установили здесь «лежачие полицейские» (из железных труб и балок – прим. ред.), потому что несколько раз здесь сбивали детей. Детских садов и школ нет, обещают, что в 2023 году появятся, но пока даже фундамента нет», - сообщила жительница дома Гульнур Тулебаева.

По словам другого жителя Бахыта, ожидание автобуса может занять 30, а то и 60 минут. Из плюсов проживания в этом ЖК он назвал чистый воздух.

При этом проблема нехватки социальных объектов, в частности, поликлиник, касается не только отдаленных ЖК, но и в целом левобережья Нур-Султана. По данным казахстанского урбаниста Аяна Зикирина, на левом берегу всего одна поликлиника, остальные 14 – на правом. Он отметил, что, несмотря на наличие частных медицинских центров, второй городской больницы, большая поликлиника в новой части города необходима.

«Такая диспропорция в расположении городских поликлиник наглядно демонстрирует, что социальная инфраструктура левого берега строилась фрагментарно и не покрывает базовых потребностей самого «элитного» района Казахстана. И дело здесь не в отсутствии денег. Дело в ложных приоритетах. Судите сами: за 20 лет на левом берегу построили 5 огромных спорткомплексов, 5 гигантских торгово-развлекательных центров, 5 дорогостоящих выставочных павильонов, но всего одну городскую поликлинику. В общем, дело даже не в этом. Дело в здоровье. Поликлиники – это превентивная медицинская помощь, которая играет колоссальную роль в статистике здоровья населения», - поделился мнением А.Зикирин на своей странице в Instagram .

Далеко от районных центров города расположился и проблемный долгострой – ЖК «Багыстан».

Постепенно застраивается район нового железнодорожного вокзала.

По данным акимата, в настоящее время ведется разработка генерального плана развития города до 2035 года. В акимате планируют, что население столицы к 2030 году составит 1,65 млн. человек, а к 2050 году – 2,4 млн.

Исходя из планов, потребность в жилье к 2035 году составит 68,2 млн. кв. метров. То есть за 13 лет надо дополнительно ввести 41,3 млн. кв. метров, или более 3 млн кв. метров в год.

Масштабная застройка запланирована на территории южнее жилого массива Тельмана. Вместе с тем планируется снос частных домов поселка Заречный: 30,7 га – до 2025 года, 18,5 га – до 2035 года.

Также строительство жилых комплексов планируется вдоль проспекта Мәңгілік Ел. Дальнейшая застройка предполагается западнее проспекта Тұран.

Акиматом утвержден неоклассический стиль оформления фасадов с национально-декоративным оформлением. Рекомендуемые современные материалы для строительства: гранит, мрамор, травертин, металл, бронза, фибробетон.

Согласно генеральному плану, город разделен на 6 планировочных районов. Это центральный планировочный район, который соединяет основные улицы правобережной и левобережной частей столицы. Его центрами являются район старой площади и новый административный центр. В нем расположены театр оперы и балета по проспекту Туран, водно-зеленый бульвар, мечеть по проспекту Тауелсіздік, Дворец школьников на пересечении проспектов Б. Момышулы и Тәуелсіздік, музей истории Казахстана, казахский драматический театр, русский драматический театр и медиацентр. На основных магистральных улицах района формируется многоэтажная застройка. В границах улиц Уалиханова, Кенесары, Ш. Жиенкулова, Сембинова планируется снос ветхого жилья, а после застройка зданиями выше 18 этажей. Строительство высотного жилья свыше 17 этажей также предусмотрено на месте сносимых предприятий промышленности, технопарка, гаражных кооперативов Южный и Степной, коммунально-складских объектов, ветхого малоэтажного жилья в микрорайонах Чубары и Юго-Восток.

В Юго-Восточном планировочном районе расположены территория ЭКСПО-2017, ботанический сад, крупные спортивные объекты, медицинский кластер, Абу-Даби плаза, фонд библиотеки первого президента Казахстана.

Юго-Западный планировочный район включает в себя жилой массив Ильинку, древнее городище Бозок. Планируется, что здесь будут организованы объекты отдыха и массовых развлечений, такие как крытые и открытые объекты по зимним и летним видам спорта, зоопарк, космический центр.

Большую часть Северо-Западного планировочного района занимает коттеджная застройка, расположенная по обе стороны проспекта Тлендиева. Также здесь расположены промышленные и производственные предприятия, городское кладбище.

Северный планировочный район расположен в границах улиц Акжол, шоссе Алаш, шоссе Ондирис. Он знаменит своими рынками и базарами, здесь расположены индустриальный инновационный парк-2, грузовые терминалы, ТЭЦ 1, ТЭЦ 3 и шлако-золоотвал.

В Северо-Восточном планировочном районе расположен индустриальный инновационный парк №1. Планируется, что проходящая в этом районе железнодорожная магистраль будет предназначена только для пассажирского движения, а для грузового железнодорожного транспорта предусмотрено новое полукольцо с ответвлением, возле которого предусмотрены грузовые терминалы.