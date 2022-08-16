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Мини-футбольный клуб «Актобе» определился с новым главным тренером
16 Августа 2022 23:00

Мини-футбольный клуб «Актобе» определился с новым главным тренером

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Мини-футбольный клуб «Актобе» объявил о назначении 57-летнего белорусского специалиста Виктора Тарчило на пост главного тренера команды. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KazFootball.kz.

В сезоне 2020/21 он уже исполнялся обязанности главного тренера «красно-белых».

Под руководством белорусского специалиста «Актобе» в 2020 году стал финалистом Кубка Казахстана, вошел в ТОП-16 лучших клубов Европы, а также завоевал серебряные медали чемпионата.

Помимо этого, Виктор Тарчило – первый тренер, выведший «Актобе» в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.


Фото: kazfootball.kz


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