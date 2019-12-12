Мини-центры для детей будут открывать в строящихся микрорайонах Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске открыли мини-центр в новом жилом комплексе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Посещать филиал детского сада «Нур бобек» смогут 44 ребенка в возрасте от 2 до 4 лет. Расположен он в строящемся микрорайоне «Жас оркен». В Петропавловске есть потребность именно в яслях-садах.









«Это начало работы, которая будет продолжена в следующем году. Во всех новых жилых комплексах города будут расположены мини-центры, филиалы поликлиник – все должно быть в шаговой доступности, удобно для жителей. В этом мини-центре уютно, тепло. Так мини-центры и должны выглядеть. В следующем году предусмотрено 3 млрд тенге на ремонт объектов образования. На каждый объект выделяется до 60 млн тенге. Дети и родители ощутят разницу между тем, что было и будет», - сказал во время посещения мини-центра аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов.

Заведующая сектором дошкольного воспитания и обучения отдела образования города Сайран Испандьярова отметила, что это первый проект в городе, когда дошкольная организация находится в жилом комплексе.





Очередь на получение места в детском саду по Петропавловску составляет около 5,5 тыс. человек. Это вдвое меньше, чем в прошлом году. С. Испандьярова добавила, что из этих 5,5 тыс. около 3 тыс. детей нет еще и года. Для детей 4-5 лет даже есть свободные места. Дети в возрасте от 3 до 6 лет местами в детских садах обеспечены.











