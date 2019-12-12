+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 0 °С
Алматы: 1 °С
USD 386.30 EUR 428.14
RUB 6.08 CNY 54.87
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Мини-центры для детей будут открывать в строящихся микрорайонах Петропавловска

12 Декабря 2019 17:33
Поделиться:
Мини-центры для детей будут открывать в строящихся микрорайонах Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске открыли мини-центр в новом жилом комплексе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Новый детсад построили в отдаленном селе Атырауской области
Новый детсад открылся в растущем микрорайоне Атырау Новый детский сад открылся в пригороде Атырау Как детям учителей планируют предоставить первоочередное право получения места в детсадах

Посещать филиал детского сада «Нур бобек» смогут 44 ребенка в возрасте от 2 до 4 лет. Расположен он в строящемся микрорайоне «Жас оркен». В Петропавловске есть потребность именно в яслях-садах.



«Это начало работы, которая будет продолжена в следующем году. Во всех новых жилых комплексах города будут расположены мини-центры, филиалы поликлиник – все должно быть в шаговой доступности, удобно для жителей. В этом мини-центре уютно, тепло. Так мини-центры и должны выглядеть. В следующем году предусмотрено 3 млрд тенге на ремонт объектов образования. На каждый объект выделяется до 60 млн тенге. Дети и родители ощутят разницу между тем, что было и будет», - сказал во время посещения мини-центра аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов.

Заведующая сектором дошкольного воспитания и обучения отдела образования города Сайран Испандьярова отметила, что это первый проект в городе, когда дошкольная организация находится в жилом комплексе.


Очередь на получение места в детском саду по Петропавловску составляет около 5,5 тыс. человек. Это вдвое меньше, чем в прошлом году. С. Испандьярова добавила, что из этих 5,5 тыс. около 3 тыс. детей нет еще и года. Для детей 4-5 лет даже есть свободные места. Дети в возрасте от 3 до 6 лет местами в детских садах обеспечены.




Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Строительство, Общество, Молодежь,
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив