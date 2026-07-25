Минфин США продлил лицензию на продажу иностранных активов ЛУКОЙЛа

Решение касается компании Lukoil International GmbH (LIG) и ее дочерних структур.

Как сообщило Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), новая генеральная лицензия вступила в силу 24 июля и заменила предыдущий документ, срок действия которого истекал.

Документ разрешает вести переговоры, заключать соглашения о продаже или передаче активов, а также выполнять операции, необходимые для обслуживания или сворачивания деятельности Lukoil International GmbH и связанных с ней компаний.

При этом завершить сделку по продаже активов можно только после получения отдельного разрешения OFAC. Продленная лицензия не отменяет требования о дополнительном согласовании таких операций.

Напомним, в октябре 2025 года ЛУКОЙЛ сообщал, что рассматривает возможность продажи международных активов после введения ограничительных мер в отношении компании и ее дочерних структур рядом государств.