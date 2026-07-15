Минфин США представил новые банкноты с подписью Трампа и памятную монету

Министерство финансов США представило новую 100-долларовую банкноту с подписью президента Дональда Трампа и памятную долларовую монету с его портретом. Выпуск приурочен к празднованию 250-летия Соединенных Штатов, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на Breitbart.

Подпись Трампа будет размещаться на всех новых бумажных банкнотах вместе с подписью министра финансов Скотта Бессента. По словам министра, это станет первым случаем, когда подпись действующего президента появится на американских бумажных деньгах.

Бессент пояснил, что законодательство запрещает изображать живых людей на валюте, находящейся в обращении, однако это ограничение не распространяется на памятные монеты. Поэтому монета с портретом Трампа будет выпущена как коллекционная и не поступит в повседневное обращение.

Министр также заявил, что изменение дизайна банкнот не потребует дополнительных расходов для налогоплательщиков. По его мнению, новые купюры могут стать предметом коллекционирования, поскольку многие захотят сохранить банкноты с подписью президента.

Ожидается, что новые банкноты поступят в обращение осенью 2026 года. Кроме того, министерство финансов подтвердило существование прототипа банкноты номиналом 250 долларов с изображением Трампа, однако для её выпуска потребуется отдельное одобрение Конгресса.

Закон о президентских монетах номиналом в 1 доллар от 2005 года требует, чтобы президент умер по крайней мере за два года до того, как они будут выпущены в обращение.

К 150-летию страны в 1926 году была выпущена монета достоинством в Полдоллара с изображением президента Кэлвина Кулиджа, что стало первым случаем, когда портрет президента появился на монете при его жизни.

Ранее сообщалось, что купюру 250 долларов готовилась к выпуску в США с изображением Трампа.