Купюру 250 долларов готовят выпустить в США с изображением Трампа

Министерство финансов готовится напечатать банкноты номиналом 250 долларов с изображением президента Дональда Трампа и ждет одобрения Конгресса, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на NBC News.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что его ведомство готово напечатать банкноты, если Конгресс одобрит законопроект, разрешающий изображать на банкнотах живых людей.

— Я не вижу ничего предосудительного в том, что на банкноте, выпущенной к 250-летию независимости США, изображен президент Соединенных Штатов, — заявил Скотт Бессент.

В марте Министерство финансов заявило, что на бумажных купюрах будет стоять подпись Трампа — это станет еще одним беспрецедентным случаем для действующего президента. Тогда в ведомстве сообщили, что это решение было принято в честь 250-летия страны.

Ранее сообщалось, что Комиссия изящных искусств Соединенных Штатов проголосовала за выпуск памятной золотой монеты из 24-каратного золота с изображением президента в честь 250-летия США. Этот дизайн еще должен получить официальное одобрение Министерства финансов.