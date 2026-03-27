Минфин США анонсировал появление подписи Трампа на долларах

Соответствующее решение приурочено к 250-летию США.

Традиционно на долларовых купюрах размещаются подписи министра финансов и казначея США. Теперь к ним добавится подпись президента.

— Под руководством президента Трампа мы движемся к беспрецедентному экономическому росту, устойчивому доминированию доллара, финансовой мощи и стабильности. Нет более весомого способа отметить исторические достижения нашей великой страны и президента Дональда Трампа, чем долларовые купюры с его именем. И вполне символично, что эта историческая валюта будет выпущена в год 250-летия, — заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Казначей США Брэндон Бич, в свою очередь, охарактеризовал Трампа как «архитектора экономического возрождения золотого века Америки», добавив, что президентская подпись на национальной валюте «не только уместна, но и вполне заслужена».