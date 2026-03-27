телерадиокомплекс президента РК
    03:57, 27 Март 2026 | GMT +5

    Минфин США анонсировал появление подписи Трампа на долларах

    Министерство финансов США объявило, что подпись президента Дональда Трампа будет размещена на будущих американских банкнотах — впервые в истории страны для действующего главы государства, передает Kazinform.

    Соответствующее решение приурочено к 250-летию США.

    Традиционно на долларовых купюрах размещаются подписи министра финансов и казначея США. Теперь к ним добавится подпись президента.

    — Под руководством президента Трампа мы движемся к беспрецедентному экономическому росту, устойчивому доминированию доллара, финансовой мощи и стабильности. Нет более весомого способа отметить исторические достижения нашей великой страны и президента Дональда Трампа, чем долларовые купюры с его именем. И вполне символично, что эта историческая валюта будет выпущена в год 250-летия, — заявил министр финансов США Скотт Бессент.

    Казначей США Брэндон Бич, в свою очередь, охарактеризовал Трампа как «архитектора экономического возрождения золотого века Америки», добавив, что президентская подпись на национальной валюте «не только уместна, но и вполне заслужена».

     

    Сара Болат
