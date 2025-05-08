Минфин РК утвердил обновленные Правила планирования бюджета

Документ определяет единый порядок планирования республиканского и местных бюджетов, включая лимитирование расходов, разработку натуральных норм и проекты госзаданий. Впервые официально закреплен механизм бюджета народного участия, когда граждане могут предлагать и выбирать проекты для финансирования из местного бюджета через онлайн-голосование или сходы.

Согласно правилам, основными этапами планирования бюджета являются:

определение лимитов расходов администраторов бюджетных программ и доведение их до администраторов бюджетных программ;

разработка натуральных норм;

составление и представление бюджетного запроса;

разработка проектов республиканского и местного бюджетов;

уточнение, секвестр и корректировка бюджета.

Некоторые положения документа вступят в силу позднее: подпункт 3 пункта 46 — с 1 января 2027 года, а пункт 93 — с 1 января 2028 года. До конца 2025 года сохраняют силу подпункт 5 пункта 2 и пункт 58.

Документ вводится в действие с 16 мая 2025 года.

Ранее мы писали, что новый Бюджетный кодекс позволит расширить доходные источники бюджета сельских округов.