Минфин РК утвердил обновленные Правила планирования бюджета
Министр финансов Мади Такиев подписал приказ, которым утвердил Правила планирования бюджета, передает корреспондент агентства Kazinform.
Документ определяет единый порядок планирования республиканского и местных бюджетов, включая лимитирование расходов, разработку натуральных норм и проекты госзаданий. Впервые официально закреплен механизм бюджета народного участия, когда граждане могут предлагать и выбирать проекты для финансирования из местного бюджета через онлайн-голосование или сходы.
Согласно правилам, основными этапами планирования бюджета являются:
- определение лимитов расходов администраторов бюджетных программ и доведение их до администраторов бюджетных программ;
- разработка натуральных норм;
- составление и представление бюджетного запроса;
- разработка проектов республиканского и местного бюджетов;
- уточнение, секвестр и корректировка бюджета.
Некоторые положения документа вступят в силу позднее: подпункт 3 пункта 46 — с 1 января 2027 года, а пункт 93 — с 1 января 2028 года. До конца 2025 года сохраняют силу подпункт 5 пункта 2 и пункт 58.
Документ вводится в действие с 16 мая 2025 года.
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