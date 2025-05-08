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    15:41, 08 Май 2025 | GMT +5

    Минфин РК утвердил обновленные Правила планирования бюджета

    Министр финансов Мади Такиев подписал приказ, которым утвердил Правила планирования бюджета, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Минфин РК нарушил Международную конвенцию
    Фото: Адлет Беремкулов/ Kazinform

    Документ определяет единый порядок планирования республиканского и местных бюджетов, включая лимитирование расходов, разработку натуральных норм и проекты госзаданий. Впервые официально закреплен механизм бюджета народного участия, когда граждане могут предлагать и выбирать проекты для финансирования из местного бюджета через онлайн-голосование или сходы.

    Согласно правилам, основными этапами планирования бюджета являются:

    • определение лимитов расходов администраторов бюджетных программ и доведение их до администраторов бюджетных программ;
    • разработка натуральных норм;
    • составление и представление бюджетного запроса;
    • разработка проектов республиканского и местного бюджетов;
    • уточнение, секвестр и корректировка бюджета.

    Некоторые положения документа вступят в силу позднее: подпункт 3 пункта 46 — с 1 января 2027 года, а пункт 93 — с 1 января 2028 года. До конца 2025 года сохраняют силу подпункт 5 пункта 2 и пункт 58.

    Документ вводится в действие с 16 мая 2025 года.

    Ранее мы писали, что новый Бюджетный кодекс позволит расширить доходные источники бюджета сельских округов. 

    Теги:
    Бюджет Минфин РК Мади Такиев Экономика
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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