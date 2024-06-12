Минфин получил данные о финансовых операциях 600 казахстанцев за рубежом

Минфин сегодня ведет работу по обмену данными с другими странами.

— На сегодня Казахстан присоединился к Страсбургской конвенции, по которой страны обмениваются финансовыми операциями резидентов других стран. То есть, мы на сегодня почти по 600 казахстанцев получили данные — в какой стране, какие сделки они совершили, сколько средств они получили на иностранные счета. В том числе хочу сказать, что в этих 80 странах есть и оффшорные юрисдикции, и с каждым годом количество стран, которые присоединяются к конвенции, обмениваются данными, растет. То есть, все страны хотят «обелиться», все страны хотят показывать реальные доходы, чистые доходы и все страны пресекают факты мошенничества, вывода капитала. Это такая общемировая тенденция, — сказал Ержан Биржанов.