Минфин получил данные о финансовых операциях 600 казахстанцев за рубежом
Казахстан, присоединившийся к Страсбургской конвенции, получил финансовые данные по 600 своим гражданам из различных стран. Об этом сообщил вице-министр финансов РК Ержан Биржанов в документальном фильме «Возврату подлежит» в эфире телеканала Jibek Joly, передает агентство Kazinform.
Минфин сегодня ведет работу по обмену данными с другими странами.
— На сегодня Казахстан присоединился к Страсбургской конвенции, по которой страны обмениваются финансовыми операциями резидентов других стран. То есть, мы на сегодня почти по 600 казахстанцев получили данные — в какой стране, какие сделки они совершили, сколько средств они получили на иностранные счета. В том числе хочу сказать, что в этих 80 странах есть и оффшорные юрисдикции, и с каждым годом количество стран, которые присоединяются к конвенции, обмениваются данными, растет. То есть, все страны хотят «обелиться», все страны хотят показывать реальные доходы, чистые доходы и все страны пресекают факты мошенничества, вывода капитала. Это такая общемировая тенденция, — сказал Ержан Биржанов.
Напомним, Телерадиокомплекс Президента РК подготовил первый документальный фильм «Возврату подлежит», в котором руководитель Администрации Президента РК Айбек Дадебай, министр юстиции РК Азамат Ескараев, председатель Комитета по возврату активов Генеральной прокуратуры РК Нурдаулет Суиндиков рассказали о процессе и достигнутых результатах по возврату в страну незаконных активов.