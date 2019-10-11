Минфин не утверждал экономическое обоснование LRT – Берик Шолпанкулов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство финансов РК не утверждало экономическое обоснование проекта LRT в столице. Об этом заявил первый вице-министр финансов РК Берик Шолпанкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Экономическое обоснование Министерство финансов не утверждало по LRT. По LRT в соответствии с требованием законодательства утверждает сам администратор», - сказал Берик Шолпанкулов журналистам в кулуарах Сената.

Он также уточнил, что Минфин не участвовал в финансовом расчете проекта.

Напомним, Президент РК поручил активизировать расследование по проекту «Астана LRT», а также определить конкретные сроки строительства.

Ранее в Агентстве РК по противодействию коррупции рассказали подробности расследования по делу «Астана LRТ».