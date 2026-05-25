Минэнерго РК предложило сохранить предельные оптовые цены на сжиженный газ с июля 2026 года

Министерство энергетики Республики Казахстан вынесло на публичное обсуждение проект приказа об утверждении предельной цены оптовой реализации сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставок на внутренний рынок вне товарных бирж, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно опубликованным материалам, ведомство предлагает с 1 июля 2026 года переутвердить действующие предельные оптовые цены на реализацию сжиженного нефтяного газа без изменения их уровня.

Проект разработан в соответствии с подпунктом 7 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О газе и газоснабжении», а также действующими правилами установления предельных цен оптовой и розничной реализации сжиженного нефтяного газа, утвержденными приказом Министерства энергетики от 15 декабря 2014 года № 209.

Как отмечается в пояснении к документу, цель инициативы — обеспечить дальнейшее применение механизма государственного регулирования оптовых поставок сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынке.

Публичное обсуждение документа продлится до 10 июня 2026 года на портале «Открытые НПА».

Ранее Казахстан ввел шестимесячный запрет на экспорт сжиженного нефтяного газа.