Минэнерго РК не ожидает резкого изменения цены на газ для населения

— У нас за четыре месяца добыча газа сократилась ввиду технических сбоев на месторождении Тенгиз и на других наших месторождениях. Но я хотел бы отметить, что данное снижение добычи никак не сказалась на обеспечении газом нашего населения. Потому что национальный оператор «QazaqGaz» обеспечил потребление за счет транзитного газа. В этом году, с 1 июля, мы ожидаем, что средняя цена на товарный газ увеличится на 33%. Это все делается для того, чтобы мы могли обеспечить своевременное прохождение и отопительного периода, и для замены газовой инфраструктуры. Поэтому, какого-либо другого резкого скачка для физлиц мы не ожидаем. Министерство держит данный вопрос держит на контроле, — сказал К.Туткышбаев, отвечая на вопросы журналистов.