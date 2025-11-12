Минэнерго РК предлагает сохранить оптовые цены на сжиженный газ с 2026 года

Соответствующий проект приказа министра энергетики «Об утверждении предельной цены оптовой реализации сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки СУГ на внутренний рынок Республики Казахстан вне товарных бирж» разместили для публичного обсуждения на портале «Открытые НПА».

Согласно документу, планируется переутвердить на том же уровне предельные оптовые цены на реализацию сжиженного нефтяного газа с 1 января 2026 года.

Отметим, что до конца этого года в Казахстане действует оптовая цена на сжиженный газ в размере 59 722 тенге за тонну. Предельная розничная цена увеличилась от семи до 10 тенге с учетом зональности. Данная мера направлена на полноценное обеспечение внутреннего рынка, а также создание условий для привлечения инвестиций в газопереработку.

Также отмечается, что потребление сжиженного нефтяного газа продолжает расти с 1,8 миллиона тонн в 2022 году до 2,4 миллиона тонн в 2024 году.

По прогнозам аналитиков, в этом году объемы потребления на внутреннем рынке увеличатся еще на 200 тысяч тонн и составят 2,6 миллиона тонн. При этом дефицит газа может составить 30-40%.