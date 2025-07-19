Минэнерго Казахстана предлагает повысить цены на сжиженный газ с 1 августа

Как сообщили в Министерстве энергетики РК, в соответствии с проектом приказа министра энергетики с 1 августа т.г. в Казахстане осуществляется корректировка цены на сжиженный нефтяной газ.

Проект приказа предусматривает корректировку предельных цен розничной реализации сжиженного нефтяного газа для автогазозаправочных станций.

- Необходимость корректировки связана с продолжающимся убыточным производством сжиженного нефтяного газа. Текущая себестоимость производства сжиженного газа составляет от 70 до 80 тыс. тенге за тонну, тогда как предельная оптовая цена для заводов-производителей установлена на уровне 51 932 тенге за тонну. В этой связи, у заводов-производителей накапливается дефицит средств для модернизации и проведения плановых ежегодных ремонтов. В условиях убыточности снижается интерес к производству сжиженного газа, заводы предпочитают переключаться на выпуск более рентабельной продукции, что создает угрозу полноценного обеспечения внутреннего спроса, - отметили в ведомстве.

Также отмечается, что потребление сжиженного нефтяного газа продолжает расти с 1,8 млн тонн в 2022 году до 2,4 млн тонн в 2024 году.

По прогнозам аналитиков, уже в 2025 году объемы потребления на внутреннем рынке увеличатся еще на 200 тыс. тонн и составят 2,6 млн тонн. При этом дефицит газа может составить 30-40%.

При этом цена на сжиженный нефтяной газ в Казахстане остается одной из самых низких среди стран СНГ.

Согласно проекту приказа, предельная оптовая цена на сжиженный газ будет повышена c 51 932 тенге до 59 722 тенге за тонну.

Предельная розничная цена увеличится от 7 до 10 тенге с учетом зональности.

Данная мера направлена на полноценное обеспечение внутреннего рынка, а также создание условий для привлечения инвестиций в газопереработку.

Проект доступен на портале «Открытые НПА» до 23 июля.