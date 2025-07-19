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    22:43, 18 Июль 2025 | GMT +5

    Минэнерго Казахстана предлагает повысить цены на сжиженный газ с 1 августа

    Министерство энергетики 18 июля вынесло на общественное обсуждение проект приказа о повышении цен на сжиженный нефтяной газ с 1 августа 2025 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на портал «Открытые НПА».

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    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Как сообщили в Министерстве энергетики РК, в соответствии с проектом приказа министра энергетики с 1 августа т.г. в Казахстане осуществляется корректировка цены на сжиженный нефтяной газ. 

    Проект приказа предусматривает корректировку предельных цен розничной реализации сжиженного нефтяного газа для автогазозаправочных станций.

    - Необходимость корректировки связана с продолжающимся убыточным производством сжиженного нефтяного газа. Текущая себестоимость производства сжиженного газа составляет от 70 до 80 тыс. тенге за тонну, тогда как предельная оптовая цена для заводов-производителей установлена на уровне 51 932 тенге за тонну. В этой связи, у заводов-производителей накапливается дефицит средств для модернизации и проведения плановых ежегодных ремонтов. В условиях убыточности снижается интерес к производству сжиженного газа, заводы предпочитают переключаться на выпуск более рентабельной продукции, что создает угрозу полноценного обеспечения внутреннего спроса, - отметили в ведомстве.

    Также отмечается, что потребление сжиженного нефтяного газа продолжает расти с 1,8 млн  тонн в 2022 году до 2,4 млн тонн в 2024 году.

    По прогнозам аналитиков, уже в 2025 году объемы потребления на внутреннем рынке увеличатся еще на 200 тыс. тонн и составят 2,6 млн тонн. При этом дефицит газа может составить 30-40%.

    При этом цена на сжиженный нефтяной газ в Казахстане остается одной из самых низких среди стран СНГ.

    Согласно проекту приказа, предельная оптовая цена на сжиженный газ будет повышена c 51 932 тенге до 59 722 тенге за тонну.

    Предельная розничная цена увеличится от 7 до 10 тенге с учетом зональности.

    Данная мера направлена на полноценное обеспечение внутреннего рынка, а также создание условий для привлечения инвестиций в газопереработку.

    Проект доступен на портале «Открытые НПА» до 23 июля.

    Теги:
    Нефть/газ Минэнерго РК Цены и тарифы Газ
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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