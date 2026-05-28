    Минэнерго РК обновило правила работы Комитета госэнергетического контроля

    В Казахстане уточнены функции Комитета государственного энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Соответствующие изменения внесены приказом министра энергетики от 20 мая 2026 года в Положение о Комитете и его территориальных подразделениях.

    Согласно документу, Комитету и его департаментам запрещается вступать в договорные отношения с субъектами предпринимательства в части выполнения функций, относящихся к их полномочиям. При этом в случае, если законодательством предусмотрено осуществление приносящей доход деятельности, полученные средства подлежат перечислению в государственный бюджет, если иное не установлено нормативными актами.

    Также обновлена функция ведомства, связанная с мониторингом состояния теплоэнергетического комплекса. Комитет будет осуществлять регулярный сбор, актуализацию и публикацию данных о состоянии объектов теплоэнергетики и тепловых сетей в столице, а также в регионах республиканского значения и областях.

    Аналогичные положения закреплены и для территориальных департаментов Комитета.

    Приказ вводится в действие с 12 июля 2026 года.

    Ранее Минэнерго предложило сохранить предельные оптовые цены на сжиженный газ с июля 2026 года.

    Адиль Саптаев
    Автор