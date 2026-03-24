Минэнерго РК и S&P Global обсудили перспективы развития энергорынков
На полях CERAWeek в Хьюстоне (США) состоялась встреча министра энергетики Казахстана Ерлана Аккенженова с вице-председателем S& P Global и лауреатом Пулитцеровской премии Дэниелом Ергиным, передает агентство Kazinform.
Главной темой диалога стали актуальные вызовы мирового энергетического рынка, изменение традиционных логистических маршрутов и перераспределение инвестиционных потоков. Стороны предметно обсудили влияние текущей макроэкономической ситуации на стратегии транснациональных корпораций.
В ходе беседы Ерлан Аккенженов подчеркнул, что Казахстан продолжает бесперебойно обеспечивать международные рынки углеводородным сырьем, параллельно развивая новые транзитные коридоры. Приоритетной задачей страны сегодня выступает привлечение американского и транснационального капитала в сектор глубокой переработки и нефтегазохимии.
— В условиях перестройки глобальных логистических цепочек Казахстан остается предсказуемым и надежным поставщиком энергоресурсов. Мы готовы трансформировать доверие международных партнеров в реальные технологические проекты и развитие нефтегазохимического комплекса внутри страны, — отметил министр энергетики РК Ерлан Аккенженов.
Дэниел Ергин со своей стороны отметил растущее значение Центральной Азии на энергетической карте мира. По оценке эксперта, Казахстан выступает важным фактором стабильности в регионе, формируя благоприятный и защищенный климат для долгосрочного международного капитала.
Как сообщает Минэнерго РК, участники встречи согласились, что прагматичный подход республики к параллельному развитию традиционной и возобновляемой генерации делает страну привлекательной для инвестиций. Привлечение новых технологий в геологоразведку и переработку остается критическим условием для балансировки спроса и предложения.
По итогам беседы Ерлан Аккенженов и Дэниел Ергин договорились продолжить экспертный диалог для качественного анализа региональных и мировых макроэкономических трендов.