Минэнерго РК и S&P Global обсудили перспективы развития энергорынков

Главной темой диалога стали актуальные вызовы мирового энергетического рынка, изменение традиционных логистических маршрутов и перераспределение инвестиционных потоков. Стороны предметно обсудили влияние текущей макроэкономической ситуации на стратегии транснациональных корпораций.

В ходе беседы Ерлан Аккенженов подчеркнул, что Казахстан продолжает бесперебойно обеспечивать международные рынки углеводородным сырьем, параллельно развивая новые транзитные коридоры. Приоритетной задачей страны сегодня выступает привлечение американского и транснационального капитала в сектор глубокой переработки и нефтегазохимии.

— В условиях перестройки глобальных логистических цепочек Казахстан остается предсказуемым и надежным поставщиком энергоресурсов. Мы готовы трансформировать доверие международных партнеров в реальные технологические проекты и развитие нефтегазохимического комплекса внутри страны, — отметил министр энергетики РК Ерлан Аккенженов.

Дэниел Ергин со своей стороны отметил растущее значение Центральной Азии на энергетической карте мира. По оценке эксперта, Казахстан выступает важным фактором стабильности в регионе, формируя благоприятный и защищенный климат для долгосрочного международного капитала.

Как сообщает Минэнерго РК, участники встречи согласились, что прагматичный подход республики к параллельному развитию традиционной и возобновляемой генерации делает страну привлекательной для инвестиций. Привлечение новых технологий в геологоразведку и переработку остается критическим условием для балансировки спроса и предложения.

По итогам беседы Ерлан Аккенженов и Дэниел Ергин договорились продолжить экспертный диалог для качественного анализа региональных и мировых макроэкономических трендов.