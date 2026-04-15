    17:05, 15 Апрель 2026 | GMT +5

    Минэнерго, QazaqGaz и «Актобемунайгаз» подписали контракт на 3,5 млрд тенге

    В Министерстве энергетики РК подписали контракт на проведение разведки и добычи углеводородов на участке недр «Северный-1» в Актюбинской области, , передает агентство Kazinform со ссылкой на ведомство. 

    Фото: Минэнерго РК

    Многомиллиардное соглашение было подписано вице-министром энергетики Ерланом Акбаровым, заместителем председателя правления QazaqGaz Асылжаном Даулетовым и генеральным директором «СНПС-Актобемунайгаз» Жу Шитао.

    В рамках контракта на недропользование предусмотрено проведение сейсморазведочных работ 2D и 3D, а также бурение независимой и зависимой поисковых скважин. Общий объем инвестиций в геологоразведочные работы составит 3,5 млрд тенге.

    — Подписание контракта открывает возможности для проведения комплекса геологоразведочных работ. Участок характеризуется высоким потенциалом в части выявления новых запасов углеводородов. Данный контракт отражает поступательное развитие межгосударственного экономического взаимодействия и подтверждает взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении и расширении двусторонних связей, — отметили в Минэнерго РК.

    Ранее сообщалось, что Минэнерго и Shell начнут разведку участка «Жанатурмыс» в Актюбинской области. Также известно, что 25 новых участков планируют включить в геологоразведку в газовой сфере в РК.

    Зарина Жакупова
