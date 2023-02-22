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Минэнерго прорабатывает механизм снижения стоимости подключения домов к газу

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
22 Февраля 2023, 11:54
Минэнерго прорабатывает механизм снижения стоимости подключения домов к газу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Болат Акчулаков прокомментировал высокую стоимость подключения домов к газу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Действительно, отмечалось, что в некоторых регионах высокая стоимость подключения к газу. QazaqGaz и местные акиматы сейчас совместно рассматривают данный вопрос, есть несколько предложений по снижению стоимости подключения. Сегодня аким Алматинской области сказал, что в силу проведенных мероприятий удалось им в два раза снизить стоимость подключения. Потому что действительно высокая стоимость есть, сейчас ищем варианты, как это сделать», - сказал Болат Акчулаков в кулуарах Правительства.

Однако, насколько планируется снизить этот этап, министр не сказал.

«Сложно сказать – есть несколько типов оборудования. Нужно завести в дом, дальше нужны как системы учета, так и сами котлы. Здесь нужно исходить из стоимости оборудования, потому что у нас его пока не производят. Мы его будем завозить. Если мы берем программу по масштабной газификации, нужно продумать, как локализовать производство этих материалов», - добавил глава Минэнерго.


Правительство РК   Энергетика   Акимат   Цены и тарифы   Минэнерго РК   Газификация  
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