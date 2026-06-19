Минэнерго ответило на сообщения о рисках перебоев с сырьем для НПЗ в ЗКО

В Министерстве энергетики Казахстана прокомментировали сообщения о возможных перебоях с поставками сырья на нефтеперерабатывающий завод «Конденсат» в Западно-Казахстанской области из России после недавних атак, передает корреспондент агентства Kazinform.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что казахстанский завод может столкнуться с перебоями в поставках нафты и конденсата с российского НПЗ ТАНЕКО компании «Татнефть», который подвергся атакам беспилотников.

По данным Reuters, 12 июня российская компания объявила о приостановке переработки нефти на заводе после инцидента.

В Минэнерго Казахстана в ответ на запрос корреспондента Kazinform сообщили, что, по данным руководства АО «Конденсат», предприятие в Западно-Казахстанской области продолжает работу в штатном режиме, остановки производственных процессов нет.

— Текущие поставки необходимого сырья на предприятие выполняются бесперебойно, в соответствии с утвержденным графиком. Ситуация по обеспечению отечественных заводов сырьевыми ресурсами находится на постоянном контроле Министерства энергетики Республики Казахстан, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что Казахстан намерен импортировать 6,3 млрд кубометров российского газа для северных регионов.