Казахстан намерен импортировать 6,3 млрд кубометров российского газа для северных регионов

Продолжаются переговоры с российской стороной по проекту нового магистрального газопровода из РФ в РК для газоснабжения северных регионов Казахстана и Астаны. Об этом сообщил вице-министр энергетики РК Кайырхан Туткышбаев на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В целях полноценного охвата населения страны доступом к природному газу, на сегодняшний день Министерством энергетики РК прорабатывается газификация северных и восточных регионов страны. Правительством Республики Казахстан ведутся переговоры с ПАО «Газпром» касательно строительства нового магистрального газопровода, который соединит действующую газотранспортную систему «Сарыарка» с российским газопроводом в районе города Ишим — КС «Карасульская». Это позволит обеспечить подачу природного газа в северные регионы Казахстана, город Астану и диверсифицировать маршруты поставок газа, — сказал К.Туткышбаев.

Вице-министр напомнил, что в октябре прошлого года в городе Санкт-Петербурге, на полях Петербургского международного газового форума, между Правительством и ПАО «Газпром» подписан меморандум о реализации проекта нового магистрального газопровода из Российской Федерации в Республику Казахстан для газоснабжения северных регионов Казахстана и города Астана, предусматривающего импорт российского газа в объеме до 6,3 млрд кубометров с 2030 года. Переговоры с российской стороной продолжаются.

Спикер также сообщил, что, с учетом растущего внутреннего потребления товарного газа по республике, а также для обеспечения новых инвестиционных проектов необходимым объемом газа, министерством совместно с «Самрук-Қазына», АО «НК «QazaqGaz» и АО «НК «КазМунайГаз» подписан план по освоению новых перспективных месторождений углеводородов Республики Казахстан до 2035 года.