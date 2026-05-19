Минэнерго Казахстана получило новые полномочия

Правительство Казахстана внесло изменения в положение о Министерстве энергетики, расширив его функционал в сфере гражданской защиты, чрезвычайных ситуаций и управления материальными резервами, передает корреспондент агентства Kazinform.

Соответствующее постановление было принято 15 мая 2026 года. Согласно документу, ведомство получило дополнительные обязанности, связанные с организацией системы гражданской обороны внутри министерства, разработкой и утверждением соответствующих планов, а также координацией отраслевых мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Минэнерго также поручено вести учет ЧС природного и техногенного характера в отрасли и передавать данные в уполномоченные органы.

Кроме того, министерство будет заниматься развитием системы подготовки специалистов и населения в сфере гражданской защиты, а также организовывать научные исследования и профилактические мероприятия, включая пожарную безопасность на подведомственных объектах. В структуру новых полномочий также входит формирование запасов имущества гражданской обороны и контроль за их состоянием.

Отдельный блок изменений касается мобилизационного и государственного материального резерва. Министерство энергетики будет вносить предложения по структуре и объемам запасов, участвовать в их хранении и обновлении, а также координировать выпуск и перераспределение материальных ценностей в рамках различных процедур — от гуманитарной помощи до освежения запасов.

Часть новых функций вступит в силу с 1 января 2027 года. В их числе — участие в решениях по разбронированию материальных ценностей госрезерва, их перемещению, передаче между государственными органами, а также организация закупок и обновления запасов мобилизационного резерва.

Постановление вступает в силу с 29 мая 2026 года, за исключением отдельных положений, которые начнут действовать позже.

Ранее Министерство энергетики Казахстана вынесло на публичное обсуждение проект приказа о внесении изменений и дополнения в ряд ведомственных приказов.