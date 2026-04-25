Минэнерго Казахстана корректирует приказы после конституционных изменений

Документ разработан с целью приведения действующих нормативных правовых актов в соответствие с Конституцией Республики Казахстан от 15 марта 2026 года.

Согласно информации, размещенной на портале «Открытые НПА», проект предусматривает корректировку отдельных приказов Министерства энергетики. Разработчиком выступает Министерство энергетики РК.

Публичное обсуждение проекта продлится до 14 мая 2026 года. В ведомстве отмечают, что принятие приказа не повлечет негативных социально-экономических, правовых и иных последствий, а также не окажет влияния на обеспечение национальной безопасности.

Ранее Министерство энергетики Казахстана обновило правила обеспечения информационной безопасности в сфере топливно-энергетического комплекса.