Минэкологии создаст комиссию по пожару в области Абай

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По лесным пожарам в области Абай будет создана комиссия. Об этом заявила министр экологии и природных ресурсов РК Зульфия Сулейменова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Будет создана соответствующая комиссия, необходимо будет большую работу провести, мы ее будем делать в максимально короткие сроки. Но после того как будет потушен пожар, поскольку необходимо будет выходить при действующем бушующем пожаре, это достаточно опасно. Уже сейчас можно полагать, что ущерб достаточно серьезный нанесен, это один, наверное, из таких крупнейших в истории наших пожаров», - сказала Зульфия Сулейменова в интервью телеканалу Jibek Joly.

Ранее сообщалось, что по факту ЧС в области Абай заведено уголовное дело.