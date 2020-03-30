Минэкологии РК обсуждает с Кыргызстаном вопрос обеспечения поливной водой аграриев юга

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сергей Громов в рамках рабочей поездки в Кыргызстан обсудил с главой правительства этой республики Мухаметкалыем Абулгазиевым вопрос обеспечения поливной водой сельхозтоваропроизводителей Жамбылской и Туркестанской областей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

В частности, в ходе беседы вице-министр поднял вопрос по срыву графика товарообмена электрической энергией между Казахстаном и Кыргызстаном, призванного улучшить наполнение Токтогульского водохранилища.

В связи с этим он предложил согласовать новый график по опыту прошлых лет.

Кроме того, С.Громов также поднял на встрече вопрос водохозяйственной обстановки в бассейне реки Шу.

«В вегетационный период 2019 года по бассейну реки Шу казахстанская сторона получила всего 64% от установленного объема. Предлагаю поручить нашим региональным водохозяйственным организациям разработать и согласовать графики подачи воды из водохозяйственных объектов межгосударственного пользования по рекам Шу и Талас на вегетационный период 2020 года», - отметил вице-министр в ходе встречи.

Стороны также обговорили вопросы осуществления ремонтных работ на объектах межгосударственного пользования расположенных в бассейнах Шу.