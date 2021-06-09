Минэкологии РК: Колебания уровня Каспийского моря - естественный процесс

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ответ на сообщения о колебаниях уровня Каспия казахстанские эксперты рассказали, что уровень моря в целом подвержен значительным многолетним, межгодовым и сезонным колебаниям. Это естественный природный процесс, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

«Уровень Каспия испытывал колебания и раньше, в прошлом. И порой они были даже более значительными, чем в XX веке», - рассказали в ведомстве.

Как отмечают специалисты, такие периодические колебания – нормальное проявление неустойчивого состояния замкнутого водоема с переменными условиями на внешних границах.

К примеру, активный спад уровня Каспия наблюдался с 30-х годов прошлого века: к 1977 году уровень моря снизился на 3 метра и опустился с отметки -26 м абс. до -29 м абс. А уже с 1978 года начался подъем уровня моря, на 2,5 м - к 1995 году.

В период 1978-1995 годы происходило современное интенсивное повышение уровня Каспийского моря. За это время уровень моря повысился на 2,5 м и к 1995 году достиг отметки минус 26,62 м. Средняя интенсивность подъема уровня за этот период составила около 14 см в год, а в отдельные годы – до 36 см.

С 2005 году вновь наблюдается цикличный период снижения уровня Каспийского моря.

То есть для Каспия характерны не периодические колебания уровня под воздействием ветра – сгонно-нагонные явления. К примеру, в северной части Каспия в районе морского гидропоста «Жанбай» четко прослеживается сезонность проявления нагонно - сгонных явлений. Наибольшая частота и высота нагонов в этой части моря отмечаются обычно весной и осенью во время сильных и продолжительных ветров северо-восточных и юго- восточных направлений. Летом нагоны незначительны и повторяемость их мала. Подъем уровня моря возникает при скорости ветра 10-15 м/с и продолжительности от 10-12 часов до 1-2 суток. При сильных ветрах, со скоростью 15-25 м/с, их высота достигает 1,5-2 м и более.

В последние годы колебания уровня Каспийского моря обусловлены и соотношением характеристик водного баланса, изменяющихся под влиянием антропогенного изменения климата.

По данным экспертов, в период с 2006 по 2020 гг. на акваторию Каспийского моря выпадало наименьшее количество осадков, а процессы испарения были более интенсивные. К тому же, из-за серии маловодных лет в бассейне реки Волга, средний приток воды также был наименьшим.

«Главная причина этой маловодности – потепление климата, охватившее все северное полушарие. Таким образом, резюмируя, можно отметить, что понижение и повышение уровня Каспийского наблюдалось и в прошлом, и оно имеет долговременный природный циклический характер. В последние годы на состояние Каспия стало влиять и глобальное потепление климата», - проинформировали в Минэкологии РК.