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Минэкологии поручило провести субботник у горячих источников акимату Уйгурского района

Автор:  
Еламан Турысбеков
4 Апреля 2022, 15:44
Минэкологии поручило провести субботник у горячих источников акимату Уйгурского района

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – Разбросанные по степи пластиковые бутылки, полиэтиленовые пакеты и прочий бытовой мусор недалеко от горячих источников сняли на видео в Уйгурском районе Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Путешественник Алмас Тангытулы на своей странице в Instagram выложил видео и прокомментировал, что разбросанные по полям на большие расстояния бытовые отходы принадлежат курортным зонам близ села Чунджа. Он также пожаловался на неприятный запах и слив канализации.

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Аким Дардамтинского сельского округа Уйгурского района Кенес Бактыбаев ответил, что в районе нет мусорного полигона и рядом расположенные зоны отдыха вынуждены вывозить отходы в большую яму.

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«Недавний сильный ветер разносил мусор по полям, там нет никакого ограждения, поэтому пакеты и бутылки повсюду», - ответил он.

В Министерстве экологии геологии и природных ресурсов сообщили, что заместителю акима Уйгурского района, курирующего ЖКХ, дано поручение провести субботник на данной территории.

Фото: instagram.com/almas_tangytuly


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