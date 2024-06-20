Минэкологии и Efes Kazakhstan будут восстанавливать популяцию беркутов

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан и Efes Kazakhstan официально подписали Меморандум о намерениях по реализации социального проекта «Save the Berkuts» - «Сохраним беркутов!», направленного на сохранение и восстановление популяции беркутов в Казахстане, передает агентство Kazinform.

Беркут — одна из наиболее известных хищных птиц семейства ястребиных, самый крупный орёл один из семи сокровищ «Жеті қазына». Занесен в Красную книгу Республики Казахстан. В настоящее время беркут, как и большинство других европейских пернатых хищников, находится под охраной государственных законодательств и межправительственных соглашений, занесен в международный список охраняемых видов Международного союза охраны природы.

Проект «Сохраним беркутов!» является продолжением успешной инициативы «Внеси свой вклад. Сохрани природу», которую компания Efes Kazakhstan реализовывала с 2012 по 2019 год. В ходе этого проекта, в Алматинской области было выращено и выпущено в дикую природу 25 беркутов, что привело к значительному увеличению их численности в регионе.

Основные цели нового этапа проекта:

Проведение исследований ореолов обитания беркутов и последующий выпуск птиц.

Сбор и анализ данных по численности и ореолам обитания беркутов в Казахстане.

В рамках стратегического сотрудничества Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан предоставит поддержку в проведении исследований и последующих выпусков беркутов, а также будет способствовать научно-исследовательским работам и признанию их результатов. Со своей стороны, Efes Kazakhstan возьмет на себя реализацию проекта в соответствии с прилагаемой Дорожной картой, обеспечит финансирование на период 2024-2034 годов, включая проведение экспедиций, выращивание, содержание и уход за беркутами, а также будет составлять и предоставлять отчеты по реализации.

Подписание меморандума свидетельствует о совместных усилиях государства и частного бизнеса в сохранении природного наследия Казахстана. Этот проект не только способствует увеличению популяции редких птиц, но и демонстрирует важность экологической ответственности и сотрудничества для достижения устойчивого развития. Более того, инициатива служит примером того, как объединение ресурсов и знаний различных секторов общества может эффективно решать проблемы охраны окружающей среды, вдохновляя другие компании и организации присоединиться к подобным проектам. Таким образом, проект «Save the Berkuts» - «Сохраним беркутов!» символизирует наш общий вклад в сохранение биоразнообразия и поддержание экологического баланса для будущих поколений.