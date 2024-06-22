Серик Буксиков — художник, арт-директор, креатор, а сейчас директор маркетингового отдела в дирекции по подготовке и проведению 5-х Всемирных игр кочевников, которые пройдут в сентябре в Астане. Его художественные работы в стиле цифрового искусства стали большой частью рекламной компании игр, также украсили аэропорты страны. Художник создает работы не только в традиционных техниках исполнения рисунка, но и с помощью новых технологий. В интервью корреспонденту агентства Kazinform он рассказал о том, может ли из-за искусственного интеллекта и других новых технологий обесцениться традиционное изобразительное искусство.

— Ваша карьера неразрывно связывает сферу искусства и маркетинг. Почему именно в таком виде Вы видите воплощение своего общества?

Фото: instagram.com/artbuxikov

— Мы живем на стыке изменений многих процессов, самых определяющих из них – культурных. Я — частица социума, называю себя художником, на момент времени и в определенных пространствах выполняю эту функцию. Или заполняю собой эту смысловую нишу. Осознавая роль художника в истории искусств, понимаю логику изменений, рефлексирую на технологические уровни, условия существования, в том числе и своих коллег по цеху.

Для меня рисунок, живопись, дизайн, графика, новые стили визуализации, современные тренды — это большая система жизненно важных профессиональных функций, нужных пространству, наряду с другими видами искусств. Общество с развитыми институтами искусств — это развитое общество, возможно, надежное или стабильное. По этой причине, в своей художественной практике я взаимодействовал с разными государственными структурами — от работы в регионах до работы в столице, в проектах, имеющих важное значение, как мне кажется, для культуры страны или, если хотите, народа.

Фото: instagram.com/artbuxikov

В 1999-м году я окончил Казахскую Государственную Художественную Академию, но активную художественную карьеру начал спустя 10 лет — в 2010-м году с выставок в алматинских кофейнях и уличных фестивалях, один из которых «Искусствизация коммерции», ставший антонимом понятию коммерциализации искусства, который для меня был самым знаковым.

В 2015 году работал внештатным советником акима Южно-Казахстанской области по туризму и разработал территориальный бренд региона ONTUSTIK. Мы даже организовали персональную выставку «ONTUSTIK» в Вене (Австрия).

Фото: instagram.com/artbuxikov

В 2018-м году принимал участие в конкурсе странового бренда Казахстана, вошел в финальную тройку агентств, презентовался Премьер-министру. А уже в 2022-м году был членом оценочной комиссии в разработке странового бренда при прямом участии МИОР РК.

— Сегодня активно развивается искусственный интеллект и другие технологии, которые также начинают использоваться в искусстве. Что Вы думаете об этом? Может ли ИИ заменить творчество человека?

— Об этом я размышляю в своем творчестве в стиле живописи. Я считаю, что художник, понимая, на сколько технологии вытесняют человека, формирует новые тенденции и культуру. То есть, я не борюсь с мельницами платформ NFT, Open Sea, Behance или Instagram. Но воплощаю в жизнь некий художественный акт, присущий естественному интеллекту, «хьюману» — рефлексирую о действительности.

Фото: instagram.com/artbuxikov

Долгое время я использовал компьютерные технологии для моделирования своих произведений. Сейчас есть шанс доказать, что сложнейшая моторика все-таки у человеческих рук, глаз и части нервной системы.

Думаю, выиграть у искусственного интеллекта не получится. Даже в ничью не сыграть. Я намекаю на выход из подобного положения в начале позапрошлого века, когда родилась фотография. Художник победил фотографию тем, что открыл новые стили в изобразительном искусстве. Мы всегда переходили на новый уровень, открывали новые пространства и создавали новые смыслы. Поступим так и сейчас.

Фото: instagram.com/artbuxikov

В наше с вами время создается новый смысл в искусстве. Он будет сформулирован и осмыслен уже после прохождения этого этапа. А пока что мы находимся внутри этих изменений. «Симулякров достаточно, нет времени объяснять, нужно еще вчера» — эти фразы поймет только сегодняшний хьюман и будет обозван будущими философами.