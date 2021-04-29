Миллионный человек, получивший вакцину от КВИ, зарегистрирован в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Миллионным человеком в Казахстане, который провакцинировался от коронавируса, стала младший сержант Министерства обороны РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Младший сержант Баян Жотанова экономист- старший специалист финансово-экономического отдела Алматинской РЭЧ МО РК. Она, как и все ее сослуживцы, прививку от коронавирусной инфекции получила в Алматинской военной поликлинике №3626.

«Я решила обезопасить себя от этой инфекции. И когда я узнала, что являюсь миллионным гражданином привитой от коронавируса, конечно, была не только удивлена, но и рада этому. Для меня это стало хорошей новостью в преддверии праздника Дня защитника отечества», - поделилась своими впечатлениями Баян Жотанова.

На базе гарнизона на сегодня провакцинировано три тысячи человек.

Для полного охвата Алматинского регионального гарнизона созданы и другие мобильные группы.

«На сегодняшний день вакцинацию у нас в гарнизоне проходят массово и с большим желанием. Ежедневно получают вакцину 300 человек. Это те военнослужащие, которые сами желают привиться. Они организованно прибывают на процедуру с соблюдением всех санитарных норм. Ежедневно к нам привозят около трехсот доз вакцины, мы их все охватываем, так как, наш гарнизон большой. С 10 апреля мы уже охватили 70% гарнизона», - рассказал начальник медицинской службы Алматинского регионального гарнизона, подполковник Аскар Рысбаев.

Он отметил, что процесс вакцинации продолжается. Прививка вторым компонентом в Алматинском региональном гарнизоне начнется 1 мая.

Напомним, в Алматы казахстанской вакциной от коронавируса QazVac привились свыше 600 человек.