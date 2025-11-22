Миллионы зрителей по всему миру увидят финал мегапроекта Silk Way Star в Астане в прямом эфире

Решающий концерт покажут в прямом эфире телеканала Jibek Joly в 20:00 по времени Астаны. Финальное шоу увидят телезрители в разных странах мира, включая аудиторию Казахстана, Азербайджана, Таджикистана, Кыргызстана и Монголии в прямом эфире. Совокупный потенциальный охват трансляций проекта превышает 1 млрд человек.

Вокальный проект привлек внимание аудитории от Баку до Улан-Батора. Финал покажут на телеканалах Space TV в Азербайджане, «Сафина» в Таджикистане, «Музыка» и «Маданият» в Кыргызстане, UBS и «АИСТ Глобал» в Монголии, Zor TV в Узбекистане, Georgian Times в Грузии.

Фото: Kazinform

Silk Way Star стал беспрецедентным музыкальным шоу для региона. Проект объединил талантливых исполнителей из 12 стран – Казахстана, Азербайджана, Армении, Грузии, Китая, Кыргызстана, Малайзии, Монголии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Южной Кореи.

Эксперты отмечают, что проект является значимым инструментом культурной дипломатии. Платформа объединяет традиции, языки и творческие школы разных стран. Некоторые эксперты уже сравнивают Silk Way Star с Евровидением, отмечая масштаб, международный охват и разнообразие участников.

Сами участники подчеркивают, что именно музыка и совместное творчество помогают строить диалог между народами и культурами.

Фото: Kazinform

В финале мегапроекта выступят талантливые певцы Язмин Азиз (Малайзия), Мадинабону Адылова (Узбекистан), Мишель Джозеф (Монголия), Автандил Абесламидзе (Грузия), ALEM (Казахстан), Саро Геворгян (Армения) и Чжан Хэ Сюань (Китай). Каждый из артистов уже известен в своей стране и представляет собственную музыкальную школу и стиль.

Подготовка на всех этапах проходит при участии казахстанской команды специалистов - вокальных тренеров, хореографов, стилистов и технических служб. Сцена, звук и свет адаптируются под масштабные постановки и индивидуальные номера участников.

Победитель первого сезона Silk Way Star будет определен по комбинированной системе: 50% - решение жюри, 50% - онлайн-голосование. Голосование проходит на сайте silkwaystar.org.

Проект реализуется в рамках соглашения между Телерадиокомплексом Президента Республики Казахстан и Медиакорпорацией Китая China Media Group (CMG).