Миллионы наркотических таблеток изъяты в ходе крупной операции в Стамбуле
В Стамбуле сотрудники полиции провели масштабную операцию против наркоторговли, в результате которой удалось предотвратить распространение крупной партии запрещенных веществ, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Операция проходила под координацией Главного управления по борьбе с наркотическими преступлениями Турции (EGM) при участии подразделений по борьбе с наркотиками и разведки стамбульской полиции.
Министр внутренних дел Турции Али Йерликая отмечает, что рейды были проведены в районах Тузла, Башакшехир и Бейликдюзю, где правоохранители обнаружили:
- 4 млн. 42 тыс. таблеток наркотического средства;
- 214 килограммов метамфетамина;
- 69 килограммов марихуаны;
- 438,5 килограмма химических веществ, используемых для производства таблеток.
“İstanbul'da 4 milyon 42 bin adet Uyuşturucu Hap ile 283 kg Uyuşturucu Madde ele geçirdik”— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 9, 2025
EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu;… pic.twitter.com/FtysoSD9eq
В ходе операции были задержаны 11 подозреваемых, предположительно причастных к организации поставок и распространению наркотиков.
Министерство внутренних дел Турции подчеркнуло, что борьба с незаконным оборотом наркотиков остается одним из приоритетных направлений деятельности полиции. Операции подобного масштаба направлены на подрыв финансовых основ наркосетей и защиту молодежи от смертельной зависимости.
Ранее сообщалось, что в Стамбуле прошла крупная операция полиции и жандармерии, направленная против возможного употребления наркотиков представителями шоу-бизнеса.