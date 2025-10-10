РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    18:00, 09 Октябрь 2025 | GMT +5

    Миллионы наркотических таблеток изъяты в ходе крупной операции в Стамбуле

    В Стамбуле сотрудники полиции провели масштабную операцию против наркоторговли, в результате которой удалось предотвратить распространение крупной партии запрещенных веществ, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Миллионы наркотических таблеток изъяты в Стамбуле
    Фото: Anadolu ajansı

    Операция проходила под координацией Главного управления по борьбе с наркотическими преступлениями Турции (EGM) при участии подразделений по борьбе с наркотиками и разведки стамбульской полиции.

    Министр внутренних дел Турции Али Йерликая отмечает, что рейды были проведены в районах Тузла, Башакшехир и Бейликдюзю, где правоохранители обнаружили:

    • 4 млн. 42 тыс. таблеток наркотического средства;
    • 214 килограммов метамфетамина;
    • 69 килограммов марихуаны;
    • 438,5 килограмма химических веществ, используемых для производства таблеток.

    В ходе операции были задержаны 11 подозреваемых, предположительно причастных к организации поставок и распространению наркотиков.

    Министерство внутренних дел Турции подчеркнуло, что борьба с незаконным оборотом наркотиков остается одним из приоритетных направлений деятельности полиции. Операции подобного масштаба направлены на подрыв финансовых основ наркосетей и защиту молодежи от смертельной зависимости.

    Ранее сообщалось, что в Стамбуле прошла крупная операция полиции и жандармерии, направленная против возможного употребления наркотиков представителями шоу-бизнеса.

    Теги:
    Наркотики Турция Мировые новости
    Акжигит Чукубаев
    Автор
