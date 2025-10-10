Миллионы наркотических таблеток изъяты в ходе крупной операции в Стамбуле

Операция проходила под координацией Главного управления по борьбе с наркотическими преступлениями Турции (EGM) при участии подразделений по борьбе с наркотиками и разведки стамбульской полиции.

Министр внутренних дел Турции Али Йерликая отмечает, что рейды были проведены в районах Тузла, Башакшехир и Бейликдюзю, где правоохранители обнаружили:

4 млн. 42 тыс. таблеток наркотического средства;

214 килограммов метамфетамина;

69 килограммов марихуаны;

438,5 килограмма химических веществ, используемых для производства таблеток.

“İstanbul'da 4 milyon 42 bin adet Uyuşturucu Hap ile 283 kg Uyuşturucu Madde ele geçirdik”



EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu;… pic.twitter.com/FtysoSD9eq — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 9, 2025

В ходе операции были задержаны 11 подозреваемых, предположительно причастных к организации поставок и распространению наркотиков.

Министерство внутренних дел Турции подчеркнуло, что борьба с незаконным оборотом наркотиков остается одним из приоритетных направлений деятельности полиции. Операции подобного масштаба направлены на подрыв финансовых основ наркосетей и защиту молодежи от смертельной зависимости.

